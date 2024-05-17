Местные власти утверждают, что на объекте произошла "вспышка в результате падения" дрона.

Этой ночью дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе (Краснодарский край). На объекте произошел пожар.

Telegram-канал Astra показал кадры, на которых видно, как огонь и дым окутывают НПЗ. Местные жители утверждают, что атака БПЛА была именно на Туапсинский НПЗ.

При этом представители местного оперативного штаба утверждают, что это лишь "вспышка в результате падения" дрона на территории завода.

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Экстренные службы якобы локализовали пожар и предварительно "пострадавших нет". В сети появились сообщения от местных жителей, что в городе есть перебои со связью.

Ночная атака на РФ

Этой ночью оккупированный Крым и Новороссийск (Краснодарский край) оказались под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. В Севастополе пропал свет. Тем временем в Новороссийске под ударом могли оказаться порт и нефтебаза. Местные жители сообщили о по меньшей мере 19 взрывах.

Хотя российские власти заявили об успешном отражении атаки, проект ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

Стоит добавить, что это уже третья ночь подряд объекты захватчиков на оккупированном полуострове под атакой дронов. Днем оккупанты заявляли об уничтожении морских дронов, которые двигались в сторону Крыма.

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