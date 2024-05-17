В воздухе стоит запах горящих домов, дым заслоняет солнечный свет – это последствия обстрелов артиллерийскими снарядами, которые днем и ночью падают на дома.

В приграничном городе Волчанск Харьковской области каждая улица кажется охваченной пламенем. Обстрелы там не прекращаются, слышна стрельба из стрелкового оружия, поскольку российские войска постепенно продвигаются вперед.

Об этом пишет CNN. Жители этого города уже пережили оккупацию в 2022 году. Но теперь Волчанск снова стал целью России. В пятницу, 10 мая, Москва начала одну из самых неожиданных операций с момента вторжения, перейдя северную границу Украины и повторив попытку продвинуться на юг ко второму по численности населения городу страны – Харькову.

"Российские военные утверждают, что в результате наступления под их контролем осталось около десятка деревень. В результате Киев вынужден перебрасывать силы с других перегруженных линий фронта, где Россия также добивается успехов, чтобы не дать московским орудиям подойти к самому Харькову", – пишет издание.

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В Волчанске же проводят эвакувацию населения. В воздухе стоит запах горящих домов, дым заслоняет солнечный свет – это последствия обстрелов артиллерийскими снарядами, которые днем и ночью падают на дома.

Страшные воспоминания о российской оккупации

Местные жители, которых вывозила полиция и с которыми пообщались журналисты, рассказали о месяцах российской оккупации в 2022 году.

"Все было хорошо. Нас они не трогали. А вот других жителей трогали", – говорит одна из женщин.

В то же время жительница Волчанска по имени Инна вспоминает, как россияне выискивали украинских солдат, которые воевали против российских войск на первом этапе войны – еще в 2014 году.

"В основном они пытали ребят, которые служили. У нас там есть завод, где у них была тюрьма. Россияне держали там наших ребят", – рассказала она.

Отмечается, что сообщения о подобном жестоком обращении с украинцами со стороны российских захватчиков – далеко не единичны. В Кремле же их цинично называют "фейками".

Наступление РФ на Харьковщине: последние новости

Вечером 16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны удалось "добавить уверенности в районе Волчанска Харьковской области". При этом, он подчеркнул, что Россия пытается расширить войну, и сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.

Кроме того, РФ не прекращает обстреливать населенные пункты Харьковской области. Так, 16 мая россияне нанесли удары кассетными боеприпасами по одному из сел Волчанской громады на Харьковщине. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о пострадавших. Известно, что среди раненых – начальник Волчанской городской военной администрации.

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