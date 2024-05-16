В Украине ввели аварийные отключения света, узнать график которых можно на специальных сайтах.

По всей Украине ввели аварийные отключения света из-за российских атак на инфраструктуру. Дефицит электроэнергии очень серьезный, поэтому отключения, вероятно, станут более частыми. Всем украинцам будет полезно научиться узнавать расписание ограничений электричества в своем регионе. Мы собрали полезные ресурсы, которые публикуют график отключения света для каждой области.

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График отключения света Киев

Жителей столицы отключают в несколько очередей. Узнать график отключений на своей улице киевляне могут на сайте Yasno. Для этого введите свой адрес и узнайте, будут ли ограничения электричества по вашему адресу. Также у сервиса есть чат-бот в Telegram.

График отключения света в Киеве и Киевской области публикуется на сайте ДТЭК, а также в аккаунтах компании в Viber и Telegram.

График отключения света Винница

В Винницкой области узнать подробности об отсутствии света можно на сайте "Винницаоблэнерго", а также в их Viber-канале.

График отключения света Луцк

В Волынской области графики отключений обновляются каждый час на сайте "Волыньоблэнерго". При этом жителей региона предупреждают, что реальное время отсутствия света может отличаться от заявленного на 20-30 минут.

График отключения света Днепр

Жители Днепра и области, как и киевляне, могут посмотреть расписание отключений на сайте Yasno, введя домашний адрес в соответствующее поле.

Ещё один источник информации об отключениях - сайт ДТЭК, а также боты Днепровских электросетей Viber и Telegram.

График отключения света Житомир

В Житомирской области узнать информацию об аварийных отключениях можно на сайте "Житомироблэнерго". Здесь не только публикуют расписание по конкретному адресу, но также указывают вероятность отсутствия электроэнергии в указанное время.

График отключения света Ужгород

Проверить информацию об отключении электричества в Закарпатской области очень удобно через сайт "Закарпатьеоблэнерго". Для этого можно ввести в поле внизу страницы полный адрес дома или только название населенного пункта.

График отключения света Запорожье

В Запорожской области узнать информацию об отключениях света можно на сайте "Запорожьеоблэнерго", в Telegram-канале, а также по номерам телефона 0-800-304-502, (061) 228-51-00, 067-613-47-89.

График отключения света Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске и области проверить аварийные отключения можно на сайте "Прикарпатьеоблэнерго" и в Viber-боте. Для этого нужно ввести свой лицевой счет или домашний адрес.

График отключения света Кропивницкий

Жители Кировоградской области могут узнать об аварийных отключениях по домашнему адресу на сайте "Кировоградоблэнерго", а также в через Viber-бота, указав свой номер телефона.

График отключения света Львов

Во Львове и области также вводят почасовые отключения, посмотреть расписание можно на сайте "Львовоблэнерго", в Viber или в Telegram. Также есть отдельные Viber и Telegram каналы для владельцев бизнеса.

График отключения света Николаев

"Николаевоблэнерго" публикует информацию о плановых и аварийных отключениях света на своем сайте.

График отключения света Одесса

ДТЭК "Одесские электросети" сообщают об отсутствии света на сайте, а также через ботов в Viber и Telegram.

График отключения света Полтава

Информация об отключениях электроэнергии в Полтавской области не публикуется в открытом доступе. Получить сведения по своему адресу можно на сайте "Полтаваоблэнерго" в личном кабинете, а также в Viber и Telegram.

График отключения света Ровно

В Ровенской области графики аварийных и плановых отключений, а также запланированных ремонтных работ можно узнать на сайте "Ровнооблэнерго". Для юридических и бытовых потребителей есть разные личные кабинеты.

График отключения света Сумы

Жители Сумской области имеют возможность проверить свою очередь отключения света на сайте "Сумыоблэнерго" и по круглосуточному номеру 0800-300-247.

График отключения света Тернополь

"Тернопольоблэнерго" сообщает о плановых и аварийных отключениях на своем сайтев разделе "Перерывы в электропитании".

График отключения света Харьков

В Харькове и Харьковской области график отключения света по своему адресу можно проверить на сайте и в Telegram-канале "Харьковоблэнерго".

График отключения света Херсон

"Херсоноблэнерго" может предоставить информацию об отсутствии электроэнергии в личном кабинете на сайте компании, а также по номерам телефона (0552) 48-06-06, (0552) 48-06-20.

График отключения света Хмельницкий

Аварийные, плановые и почасовые отключения света в Хмельницкой области можно проверить на сайте "Хмельницкоблэнерго", в мессенджерах (Viber, Telegram), а также по номерам 067-010-50-62, 050-010-50-62.

График отключения света Черкассы

В Черкасской области расписание аварийных отключений публикуется на сайте "Черкассыоблэнерго". Узнать о ситуации в своем доме можно по адресу жилья или лицевому счету.

График отключения света Черновцы

Проверить, есть ли отключения в Черновицкой области, можно на сайте и в Telegram-канале компании "Черновцыоблэнерго", а также по номерам (0372) 584-980, (099) 230-99-00, (067) 230-99-00.

График отключения света Чернигов

На сайте "Черниговоблэнерего" удобно проверять, есть ли плановые, аварийные и специальные отключения света по вашему адресу. Также у компании есть боты в Telegram и Viber.

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