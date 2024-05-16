Две автократии поддерживают захватнические планы друг друга.

Визит Владимира Путина в Китай подается обеими странами как координация мирных усилий, хотя на самом деле Пекин и Москва готовятся противостоять Западу. Об этом пишет британское издание The Telegraph, анализируя первые заявления Путина и Си Цзиньпиня.

"В комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине. Но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало понятно, что там не все о мире", - говорится в публикации.

Издание акцентирует, что в Пекин Путин привез в частности своего нового министра обороны Андрея Белоусова. Но и переведенный в Совет безопасности РФ его предшественник Сергей Шойгу тоже есть в составе делегации. Вместе с руководителями "Росатома" и "Роскомоса".

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"Визит Путина в Китай подчеркивает стремительное расширение военного сотрудничества между двумя союзниками, что вызвало беспокойство западных столиц. Он и господин Си не скрывали своей готовности сотрудничать вместе в "безграничном" партнерстве, чтобы изменить мировой порядок под руководством США", - пишет The Telegraph.

Издание напоминает, что Пекин отказался осудить российскую агрессию против Украины и взамен подпитывает российский ВПК необходимым сырьем и компонентами двойного назначения. Между тем Россия постоянно подчеркивает поддержку Пекина в вопросах, связанных с Тайванем, куда Китай угрожал вторгнуться.

В начале мая разведка США предупредила оборонный комитет Сената относительно совместных военных учений Китая и России в Восточно-Китайском море вблизи Тайваня. Аврил Хейнс, директор национальной разведки, сказала американским сенаторам: "Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы [Россия] этого не делала".

Накануне своего визита Путин сказал китайскому информационному агентству "Синьхуа", что встреча будет способствовать совместным усилиям по укреплению "территориальной целостности и безопасности наших стран" в рамках "стратегического партнерства координации для новой эры".

"Относительно полного масштаба того, что это означает для военного и геополитического сотрудничества, два автократических лидера, вероятно, заставят Запад догадываться", - пишет The Telegraph.

Визит Путина в Китай: последние новости

Как писал УНИАН, бум торговли между Россией и Китаем в последние два года больше служил интересам Пекина, чем Москвы, которая чувствует себя все более зависимой от партнера. Вместе с тем, Кремль готов углубить зависимость, о чем свидетельствует повестка дня визита Путина в Китай. Ключевым пунктом в ней является попытка заставить китайцев одобрить предложенный новый газопровод из Сибири в Китай, поскольку Россия потеряла свой рынок газа в Европе.

Вместе с тем для Китая глубокие отношения с Россией - это не только возможность покупать задешево нефть страны-изгоя. Китай рассматривает Россию как полезного партнера в достижении общей цели - подорвать мощь США и осложнить стремление Вашингтона удержать глобальное первенство.

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