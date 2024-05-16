Отношения между странами сложнее, чем кажется.

На Западе президент России Владимир Путин является изгоем и разыскивается за военные преступления. Однако в Китае Путин является законным главой государства, партнёром и личным другом Си Цзиньпина. Как пишет Newsweek, отношения между двумя странами, пожалуй, самые теплые за всю историю.

Издание отмечает, что трудно переоценить степень зависимости Путина от Китая. Российская экономика, которая на протяжении веков зависела от западных рынков, переместилась на восток, при этом Китай рассматривается как главный источник российского экспорта и импорта. Так, в прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Также россияне видят в Китае страну, готовую экспортировать некоторые из товаров двойного назначения, которые жизненно важны для военных усилий России на Украине.

Для Китая глубокие отношения с Россией также прекрасно служат его интересам. С экономической точки зрения российская нефть дешевле, чем другая нефть, доступная сегодня на рынке. В геополитическом отношении Китай также рассматривает Россию как полезного партнёра в достижении общей цели — подорвать мощь США и усложнить продолжающееся стремление Вашингтона к глобальному первенству.

Видео дня

Однако, пишет Newsweek, отношения Китая и России не настолько теплые, как может показаться.

"Хотя Пекин и поддержал Россию экономически, дипломатически и в некоторых отношениях в военном отношении Си Цзиньпин не может позволить себе быть столь резким с Западом, как Путин. Экономика Китая по-прежнему сильно привязана к экспорту, и последнее, чего хотят властители в Пекине, - это поставить под угрозу эти потоки", - пишет издание.

Хотя торговля Китая с Россией резко возросла с начала войны на Украине, это все еще меньше половины объема торговли Пекина со США в прошлом году. Между тем, объем торговли Китая с ЕС в 2023 году составил почти 738 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает объем торговли Китая с Россией. И это означает, что Си вряд ли пожертвует экономическими связями с Западом ради Путина.

"Вот почему заявления Путина и Си о "безграничном" партнерстве не соответствует действительности. Вы могли бы подумать, что Россия и Китай заключили формальный союз, в котором две страны обязуются защищать друг друга как в суде общественного мнения, так и на поле боя, если это будет необходимо. Это не так. Отношения России и Китая в лучшем случае представляют собой стратегическое партнерство, где общие интересы, сходное восприятие угрозы в отношении Вашингтона и взаимная выгода связывают две бывшие антагонистические державы вместе", - пишет издание.

Отношения России и Китая - что известно

Ранее FT сообщал, что в последнее время военное сотрудничество России и Китая усиливается в ключевом для США регионе - возле Тайваня.

Как отмечают эксперты, хотя совместные учения не отражают планов совместных боевых действий,Ю однако российская поддержка может дать армии Китая решающее преимущество в потенциальном конфликте с США.

Вас также могут заинтересовать новости: