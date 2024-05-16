Светский бомонд поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Ежегодно в мае украинцы отмечают День вышиванки. Звездный бомонд присоединился к празднику и уже похвастался своими национальными рубашками в сети. Украинские знаменитости также поздравили поклонников с праздником.

Украинские танцоры, певцы, ведущие опубликовали праздничные фотографии в своих соцсетях. Каждый из них показал свою особую вышиванку, которая стала символом единства украинского народа.

Ирина Билык

Певица показалась в черно-розовой вышиванке ручной работы. Она в очередной раз подчеркнула, что рубашка стала символом украинской истории и единства.

Видео дня

"С Днем вышиванки! Сегодня мы празднуем наше культурное наследие и единство через национальную одежду - вышиванку. Это не просто одежда, а символ нашей истории, силы и красоты. Пусть ваши вышиванки принесут вам радость и гордость за нашу неповторимую культуру. Поздравляю всех с этим праздником, надевайте вышиванки и делитесь своими фото в соцсетях!" - написала Билык.

Руслана

Руслана порадовала поклонников фото, на котором она в бело-красной вышиванке. Певица примерила украшенную украинским орнаментом куртку.

"Вышиванка - наш уникальный стиль, подаренный Богом. В ней закодирована ДНК нашей нации, защитная энергетика и связь поколений. Спасибо ВСУ за возможность не терять эту связь!" - подчеркнула Руслана.

Джамала

Артистка призналась, что имеет большую коллекцию вышиванок. В своем Instagram Джамала поделилась фотографией с "Евровидения-2016", где она одержала победу.

"Для моей коллекции из вышиванок и рубашек на самом деле не хватит не то, что карусели из 10 фото. Если бы можно было публиковать 40 - все равно мало. И в радости, и в горе. С днем вышиванки!" - указала Джамала.

Кристина Соловий

По словам певицы, День вышиванки стал символом того, как украинцы могут менять мир.

"В 2006 несколько студентов Черновицкого университета решили популяризировать украинское и надели на пары вышитые рубашки. В 2024 этот праздник отмечают в около 100 странах мира. Не существует маленьких поступков или неважных людей. Лупите эту скалу", - написала Соловий.

Екатерина Кухар

Балерина показала видео, в котором похвасталась своей коллекцией платьев-вышиванок. Как указала Кухар, больше всего ей нравятся вышиванки дизайнера Юлии Магдыч.

"Каждая вышиванка - это мелодия нитей, рассказывающая историю нашего народа. И каждый раз, когда надеваю свои вышиванки, собираю кучу комплиментов ... от нью-йоркских модниц, до королевы Норвегии. Ведь украинская вышиванка - это бренд, это ДНК, это язык, на котором говорит наша душа", - отметила Екатерина Кухар.

Наталья Могилевская

Певица также отметила творения Юлии Магдыч. Она приятно поразила поклонников белоснежным платьем, вышитым голубыми нитками.

"Поздравляю всех с днем вышиванки сегодня! Всем силы, вдохновения, хорошего солнечного весеннего дня. Пусть это солнышко обезболит наше больное сердце", - поздравила Могилевская.

Злата Огневич

Певица выбрала яркую вышиванку. Она подчеркнула, что праздничные рубашки - это гордость украинцев, которую знают во всем мире.

"Сегодня мы празднуем День вышиванки - символ нашей культуры, нашей истории, нашей души. Каждый стежок на рубашке - это маленькая история, полная теплом и светом наших предков. Давайте надевать вышиванки с гордостью и любовью, ведь они объединяют нас и напоминают о том, кто мы есть", - написала Огневич.

Монатик

Дмитрий удивил оригинальной рубашкой. Он выбрал для себя вышиванку от бренда FOBERINI и примерил гуцульский головной убор "рогачку".

"Всех поздравляю с Днем вышиванки", - лаконично поздравил Монатик и добавил смайлики в форме сердца.

Оля Полякова

Артистка похвасталась целой коллекцией вышиванок. По ее словам, она не унаследовала от бабушек праздничных рубашек, но хочет создать наследство для своих детей.

"Вышиванка для меня - символ этого дома, который можно взять с собой. Как и у многих украинцев, у меня в семье, к сожалению, не осталось реликвий от пра- и прапра-, все утрачено или уничтожено. Этого уже не вернуть, но новое наследие создать можно. И это сейчас в наших руках", - отметила Полякова.

Тимур Мирошниченко

Ведущий показался в светлой вышиванке с необычным орнаментом. Он подчеркнул, что сейчас нации как никогда нужно объединяться.

"Несмотря на все! Давайте объединяться как никогда раньше. Сегодня это жизненно важно. С Днем вышиванки, уважаемые украинцы и украинки", - поздравил Мирошниченко.

Напомним, ранее Елена Зеленская поразила стильной вышиванкой во время рабочей поездки в Сербию.

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