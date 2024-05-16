Кудрицкий ответил на вопрос, что будет, когда наступит летняя теплая погода и население начнет использовать охлаждающие приборы.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что потепление улучшит ситуацию с потреблением электричества в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций.

"Надеюсь, с потеплением мы сможем не прибегать к отключениям. Но это при условии отсутствия российских обстрелов, риск которых остается очень высоким. Также надо понимать, что впереди лето. Поэтому в жаркие дни, когда потребление возрастет, возможен дефицит в энергосистеме. Мы будем применять все инструменты для его покрытия", - заявил он в интервью РБК-Украина.

Также Кудрицкий ответил, что будет, когда наступит летняя теплая погода и население начнет использовать охлаждающие приборы.

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"При значительном увеличении потребления летом на фоне того, что энергетика восстанавливается после российских атак и энергетики готовят объекты к новому отопительному сезону, возможен дефицит в энергосистеме. Если он будет настолько значительным, что у нас не будет достаточно инструментов для его покрытия, придется применять ограничения потребления", - добавил он.

Отключение света в Украине - детали

Из-за массированных ракетных атак России, украинская энергетическая система испытывала масштабный разрушений, заявил Юрий Бойко - советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго.

"Все лето, стоит настроиться, что мы будем жить в тех условиях, которые сутки назад начались. Если мы говорим о мае, то эти ограничения могли начаться позже, чтобы он не был такой холодный... Люди начали пользоваться нагревательными приборами более активно и это привело к тому, что в системе начало катастрофически не хватать электроэнергии даже с учетом того, что мы активно привлекаем импорт и аварийную помощь", - сказал Бойко.

Он также отметил, что ограничения в энергоснабжении, которые начались сутки назад, могут продолжиться до конца лета.

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