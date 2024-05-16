Сергей Деркач пояснил, что такая процедура работает, однако есть риск, что работники не успеют забронироваться из-за вручения повесток.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач надеется, что произойдут изменения по бронированию водителей. Ведомство направило в Министерство экономики перечень всех профессий в сфере транспорта и в целом по министерству восстановления, которые необходимо, чтобы были забронированы. По состоянию на 16 мая в бронировании водителей изменений нет.

"Бронирование водителей и бронирование всех возможных военнообязанных мужчин происходит по процедуре, установленной постановлением 76 Кабинета Министров, Плюс, если это касается сферы транспорта, то у нас еще есть 303-й приказ Министерства инфраструктуры, который так же дает дополнительные критерии для того, чтобы забронировать водителей", - отметил Деркач в комментарии для "Суспільне".

Чиновник объяснил, что водители бронируются по специальной процедуре. Сначала предприятие должно быть признано критическим для жизнедеятельности страны. После того это предприятие должно подать 5-% от своих работников. Это могут быть водители, механики и другие сотрудники.

Видео дня

Кроме того, бронированию могут подлежать и другие категории профессий на этом предприятии. На сегодня примерно 30 организаций, которые признаны комиссией, работающей в Министерстве, критическими и подают документы для того, чтобы их водители были забронированы.

Однако есть проблема с тем, что водители, которые проходят процедуру бронирования, должны прийти в ТЦК, чтобы получить документы. По словам Деркача, после этого бывают случаи, когда им вручают повестку, поэтому они фактически не успевают забронироваться. Поэтому он отметил, что такая процедура работает, однако есть риск того, что те водители или другие работники могут получить повестку и быть призванными на военную службу.

"Что дальше? Мы знаем, что этим вопросом занимается Министерство экономики. Мы как Министерство инфраструктуры направили в Министерство экономики список всех профессий в части транспорта и в целом по министерству восстановления. Это и строительные профессии, например, в том числе которые нужно, чтобы были забронированы, поскольку эти профессии сегодня критичны для логистики страны, для экспорта, импорта, для перевозки пассажиров. И, в том числе это компании, которые занимаются восстановлением, в принципе, Украины. Поэтому мы надеемся, что будут изменения в части того, что вот эти категории профессий будут забронированы", - подчеркнул замминистра.

Также Деркач рассказал о том, что при пересечении границы для водителей больших проблем нет. Он отметил, что были случаи, когда их не выпускали за пределы страны именно в пункте пропуска и задерживали, однако это было тогда, если эти военнообязанные находились в розыске.

"Все остальные водители, сейчас можете видеть на пункте пропуска, пересекают границу, поэтому на сегодня проблемы никакой нет", - заверил чиновник.

По его словам, по состоянию на сегодня в соответствии с законом и 76-м постановлением Кабмина физические лица не бронируются, ведь есть формулировка предприятия, учреждения, организаций.

"Физические лица предприятий - это субъекты хозяйствования, и они не подпадают как раз в части предприятий. Поэтому предприятие бронируется, физические лица предприятия - на сегодня Министерство экономики не определено их в этом постановлении, согласно закону", - объяснил Деркач.

Бронирование от мобилизации: последние новости

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что в Украине есть линия раскола общества из-за возможности экономического бронирования работников от мобилизации.

"Я думаю, что бронирование должно быть справедливое. А как оно будет реализовываться в разных направлениях, то вопрос практический, который в дискуссиях можно решить", - отметил Корниенко.

Также сообщалось, что Кабмин продлил срок бронирования военнообязанных железнодорожников на один месяц. Такие изменения были утверждены от 3 мая.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта... которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц", - отмечается в правительственном документе.

Вас также могут заинтересовать новости: