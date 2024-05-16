По словам нардепа, сейчас существует документ, который предусматривает установление на учет всех транспортных средств для бизнеса.

Кабмин в ближайшее время должен определить, как будет работать норма об установлении на учет транспортных средств для бизнеса. Это является одним из пунктов принятого накануне законопроекта о мобилизации.

"В том документе что я видел - на воинском учете должны стоять все транспортные средства бизнеса. Включая легковые. И тогда получится, что Постановлением с 18 мая запретят юридическим лицам перемещать транспортные средства, которые стоят на воинском учете (а это все, кроме мотоциклов) не только за границу, но и за пределы области регистрации (кроме смежных областей). Еще раз - всем", - написал в своем Telegram народный депутат Ярослав Железняк

Он также добавил, что решение пока не принято и сам документ может измениться. Однако, если его примут в таком виде, он может повлиять на работу бизнеса.

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"Службы доставки, перевозчики, почта должны будут работать разве что путем перегрузки на границах областей. Импорт или экспорт только на иностранном транспорте. Еще раз, пока решение не принято - то напишу дипломатично, это риск, что фактически это остановит работу почти очень многих бизнесов в стране", - пояснил Железняк.

Закон о мобилизации: последние новости

Накануне стало известно, что военнообязанные украинцы не смогут обновить свои данные в ЦНАПах, поскольку центрам не предоставили доступ к необходимым системам.

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, если человек в течение 5 дней после получения повестки не обновит свои данные, ему отправляется требование. Еще через 10 дней ТЦК имеет право обратиться в суд, который может ограничить право военнообязанного на управление транспортным средством.

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