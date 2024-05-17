Министры финансов должны провести подготовительную работу, которая позволит лидерам стран G7 принять окончательное решение на саммите, что состоится уже в июне.

На следующей неделе страны G7 должны поддержать инициативу Европейского Союза по конфискации доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters. Отмечается, что страны G7 поддержат предложение ЕС на встрече на уровне министров финансов стран, которая состоится 24 – 25 мая 2024 года.

Чиновник на условиях анонимности рассказал, что обсуждения будут касаться использования именно доходов от замороженных активов РФ, а не самих активов страны-агрессора. При этом отмечается, что любое решение должно иметь поддержку среди стран-членов Евросоюза и "прочную правовую основу".

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По его словам, министры финансов должны провести подготовительную работу, которая позволит лидерам стран G7 принять окончательное решение на саммите, который состоится уже в июне.

Замороженные активы РФ

В Международном валютном фонде выступили против планов Запада использовать замороженные активы РФ. Там считают, что такой шаг может подорвать мировую валютную систему.

Напомним, что 8 мая 2024 года послы ЕС заключили соглашение об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины. Известно, что в соответствии с соглашением, ЕС сможет использовать сверхприбыли от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в год.

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