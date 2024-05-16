По его словам, страна имеет технические возможности получать помощь из-за рубежа, но этого недостаточно.

В последнее время нехватка электроэнергии в Украине наблюдается именно во время пиковых часов потребления.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор "ЭнергоИсточника" и эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский. По его словам, в Украине есть до 8 ГВт электроэнергии, которую производят атомные электростанции. При этом пик потребления электроэнергии составляет до 17 ГВт.

Эксперт пояснил, что Украина имеет технические возможности получать помощь из-за рубежа в 3.7 ГВт. Учитывая, что во время пика потребления нужно 17 ГВт, то взять эту разницу просто негде.

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"В любом случае пиковая нехватка электроэнергии у нас есть и будет. В последнее время, когда у нас пиковая нехватка достигает более 11 ГВт, которые мы можем получать, то именно в этот момент начинаются запланированные отключения", - сказал Закревский.

Дефицит в энергосистеме Украины: что известно

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что в Украине существует проблема с производством электроэнергии.

В компании-поставщика электроэнергии YASNO также рассказали, что в энергосистеме критически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

16 мая советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что из-за массированных ракетных обстрелов энергетическая система подверглась масштабным разрушениям, поэтому ограничения могут продлиться до конца лета.

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