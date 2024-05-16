Глава государства отметил, что надо найти способ противодействия планам захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация выбрала газовую инфраструктуру на западе Украины своей целью.

Он рассказал в Telegram, что имел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого рассказал о поездке в Харьков и ситуации на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов.

"Одна из целей РФ сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Также собеседники поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. "Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", - заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в течение весны активизировала ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас в украинской энергосистеме значительный дефицит электроэнергии. Это приводит к экономии и отключениям света.

В начале мая Львовская областная военная админстрация сообщала о ракетной атаке на регион. В Стрыйском районе попали в объект газовой инфраструктуры, а в Червоноградском - по теплогенерирующей станции.

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