Кристофер Каволи заявил, что в ближайшее время ожидаются "серьезные улучшения" в ситуации с боеприпасами в Украине.

У России нет достаточных сил, необходимых для стратегического прорыва в Харьковской области, заявил главный военный командующий НАТО.

Выступая после встречи в Брюсселе, верховный главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что он уверен, что украинские войска смогут удержать свои позиции в северо-восточном регионе, где Россия начала неожиданное новое наступление почти неделю назад, пишет Sky News.

Кристофер Каволи также заявил, что в ближайшее время ожидаются "серьезные улучшения" в ситуации с боеприпасами в Украине.

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Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ, заявив, что задержка поставок оружия привела к негативным последствиям.

Наступление РФ в Харьковской области

Силы обороны остановили активное продвижение захватчиков на севере Харьковщины, но тяжелые бои продолжаются. Об этом рассказал председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. На некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение", - сказал глава ОВА.

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