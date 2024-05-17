Родственница "угощала" малышку пивом, ругала и дергала на камеру, за дело взялась полиция.

В Одессе женщина в течение ночи издевалась над своей 2-летней племянницей и транслировала это в прямом эфире в соцсетях, чтобы привлечь как можно больше подписчиков.

Соответствующее видео 16 мая появилось в местных Телеграм-каналах. На видео зафиксировано, как молодая женщина пьет, в частности, водку вместе с пивом, которым также пытается напоить маленькую девочку. Также она кричала на ребенка, дергала его, применяла ненормативную лексику.

Это видео возмутило многих одесситов, на него также обратили внимание в полиции.

"Видео с инцидентом, которое быстро распространилось в соцсетях, правоохранители обнаружили в интернете сегодня, в день его съемки. Полицейские оперативно установили личность и местонахождение женщины, которая была на видео с ребенком. Выяснилось, что это 23-летняя родная тетя девочки", – рассказали в региональном главке Нацполиции.

Женщина объяснила, что демонстрацией употребления алкогольных напитков, "угощением" двухлетней племянницы пивом, руганью в ее сторону и дерганьем ребенка она хотела привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту.

Также полицейские разыскали и мать малышки. По данным правоохранителей, 26-летняя горожанка воспитывает ребенка сама, в поле зрения полиции и социальных служб ранее не попадала. Она объяснила, что накануне инцидента, который возник с сестрой, привезла ей дочь и оставила на время ремонта в своей квартире.

Полицейские сообщили о происшествии соответствующим государственным учреждениям и сейчас составляют необходимые акты об изъятии ребенка, которого поместят в медицинское учреждение для осмотра. До выяснения всех обстоятельств девочкой будет заниматься служба по делам детей Одесского городского совета.

"Обе женщины находятся в состоянии алкогольного опьянения. После завершения проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям родственников девочки. Лица, допустившие противоправные действия в отношении малышки, будут привлечены к ответственности, в настоящее время с ними работают полицейские", – подчеркнули в управлении.

Инциденты с детьми: другие новости

На Волыни умер младенец, которого 19-летняя мать заморила голодом. Девочка родилась в январе, мать умышленно систематически ее не кормила, не интересовалась ее здоровьем и своевременно не обратилась в медицинское учреждение для оказания помощи ребенку. Из-за этого младенец не прожил и двух месяцев.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка вызвало недостаточное питание.

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