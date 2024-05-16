Решение об отправке военных для обучения ВСУ может быть принято на фоне масштабного наступления оккупантов в Харьковской области.

Союзники по НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения украинских войск. Этот шаг станет еще одним размыванием прежней "красной линии" и может втянуть Соединенные Штаты и Европу в военный конфликт еще больше, пишет The New York Times.

Нехватка ресурсов в Украине достигла критической точки, а ее положение на поле боя в последние недели серьезно ухудшилось, поскольку Россия ускорила свои успехи, воспользовавшись задержками в поставках американского оружия.

В результате украинские власти обратились к своим американским коллегам и партнерам по НАТО с просьбой помочь подготовить 150 000 новобранцев ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

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До сих пор Соединенные Штаты отвечали отказом, но генерал Чарльз Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил в четверг, что развертывание инструкторов НАТО представляется неизбежным.

"В конце концов, со временем мы к этому придем", - сказал он.

Пока же, по его словам, действия на территории Украины поставят под угрозу "кучу инструкторов НАТО" и, скорее всего, будут означать принятие решения об использовании драгоценных средств ПВО для защиты инструкторов, а не критически важной украинской инфраструктуры вблизи поля боя.

Будучи частью НАТО, Соединенные Штаты, согласно договору альянса, будут обязаны оказать помощь в защите от любого нападения на инструкторов, что потенциально может втянуть Америку в вооруженный конфликт.

Белый дом твердо заявил, что не будет вводить американские войска, включая инструкторов, на территорию Украины, и эту позицию подтвердил один из представителей администрации. Администрация также призвала союзников по НАТО не посылать свои войска.

Но в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "ничего нельзя исключать". С тех пор Макрон усилил подобную риторику, несмотря на то что высокопоставленные американские дипломаты попросили его остановиться.

Эстонское правительство не исключает возможности отправки войск на запад Украины для выполнения тыловых функций, что может освободить украинские войска для отправки на фронт, заявил на этой неделе советник по национальной безопасности Эстонии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал позицию Макрона в интервью газете The Guardian на прошлой неделе. "Наши войска обучали украинцев на Украине еще до военного конфликта", - сказал он, добавив: "Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо".

Американские военные проводили подготовку украинских войск в Польше, Германии и США, но вывод войск из Украины требует много времени. Сейчас американские чиновники признают, что нынешняя подготовка украинских войск недостаточна и что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению этим летом.

Ранее Соединенные Штаты помогали осуществлять программу подготовки НАТО в Яворове, на западе Украины, но американские войска были выведены оттуда в начале военных действий.

Американские и союзные тренировки не всегда были успешными. Перед украинским контрнаступлением прошлым летом американские солдаты проводили в Германии обучение украинских подразделений маневренной войне, разминированию и другим задачам. Но научиться скоординировано использовать танки, артиллерию и пехоту очень сложно, особенно за короткий 12-недельный период.

Проблема усугубляется тем, что украинцы сталкиваются с полем боя, которое значительно отличается от того, на котором американские войска воевали в последние годы, и является более напряженным.

По признанию военных чиновников, перенос обучения на территорию Украины позволит американским инструкторам быстрее получать информацию о нововведениях, происходящих на украинских фронтах, что в перспективе позволит им перенять [тактику].

В прошлом месяце НАТО обратилась к главнокомандующему союзными войсками в Европе генералу Кристоферу Каволи с просьбой придумать, как альянс может оказать Украине большую помощь.

В среду один из американских чиновников заявил, что одной из возможностей может быть обучение украинских войск во Львове, недалеко от западной границы страны с Польшей. Но Россия уже бомбила Львов, в том числе несколько недель назад.

Некоторые чиновники говорят, что большое количество украинских новобранцев еще может быть отправлено на обширные полигоны в Германии и Польше. Но с точки зрения логистики это требует транспортировки войск на полигоны армии США в Германии, проведения сложных маневров, призванных научить их ведению общевойсковой войны, а затем отправки войск [обратно] почти за 1000 миль через Львов, а затем через Киев на передовую.

Другие союзники по НАТО, включая Великобританию, Германию и Францию, работают над тем, чтобы разместить на Украине оборонных подрядчиков, которые помогут строить и ремонтировать системы вооружений ближе к зоне боевых действий.

Нынешние и бывшие чиновники оборонного ведомства США заявили, что Белый дом сейчас пересматривает свой запрет на допуск американских оборонных подрядчиков в Украину, хотя небольшое их число уже было допущено в соответствии с полномочиями Госдепартамента для работы над конкретными системами вооружений, такими как зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"В том, что мы предоставляем Украине массу западного оборудования, но не даем им ресурсов для его поддержания, есть элемент недобросовестности союзников", - заявил подполковник армии в отставке и американский ветеран боевых действий украинского происхождения Александр Виндман.

Возможность участия НАТО в войне в Украине - мнения

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса должны использовать средства ПВО, которые расположены в Восточной Европе, для сбивания российских ракет и беспилотников, нацеленных на Украину. Об этом он сказал в интервью британскому изданию i Paper, передает Business Insider.

По словам Расмуссена, ракеты-перехватчики из соседних стран НАТО, таких как Польша и Румыния, могут сбивать российские авиаудары, которые направлены на территорию Украины.

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