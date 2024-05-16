Таким образом россияне перевозят украинское зерно для продажи в другие страны или РФ.

Россия с февраля 2022 года на оккупированных территориях Украины зарегистрировала 892 сельскохозяйственные компании. Более половины из них открыли предприниматели из российских регионов, остальные - "местные жители". Об этом сообщает российское издание "Важные истории".

По словам журналистов, россияне открывают компании на захваченных территориях, чтобы вывозить украинское зерно. Среди этих компаний им удалось найти по меньшей мере одну, которая принадлежит 43-летнему Эльбеку Заиеву из Чечни. По данным издания, его брат Али Заиев входит в перечень силовиков, которые близки к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Отмечается, что на фотографиях, которые нашли журналисты, можно увидеть, что Али Заиев стоит возле двух братьев из семьи Делимхановых. Родственник этого семейства, депутат Госдумы Адам Делимханов является "правой рукой Кадырова". На другой фотографии Заиев был одет в военную форму, где стоял вместе с другими силовиками и с самим Кадыровым.

Видео дня

Также в одном из сообщений на сайте "Единая Россия" Али Заиева упоминают как представителя регионального фонда имени Ахмата Кадырова, то есть убитого отца нынешнего главы Чечни.

Журналисты добавили, что Эльбек Заиев зарегистрировал свою компанию "Агро 24" в феврале 2024 года. Она находится в поселке Аскания-Нова, что на Херсонщине. По данным документов, она занимается выращиванием зерновых культур, оптовой торговлей зерна и другими видами сельскохозяйственной деятельности. Однако вычислить, сколько денег Заиев заработал на продаже зерна с оккупированных территорий, сложно, ведь компания не публиковала финансовую отчетность, а расчеты, по данным "Важных историй", проводят наличными.

Как Россия ворует украинское зерно

Ранее сообщалось, что в порту Мариуполя был замечен российский корабль, который стал первым судном с 2024 года в городе.

"По виду грузоподъемность до 3,5 тыс. тонн. Судя по всему, очередная партия зерна будет украдена. Это первое зафиксированное судно в Мариупольском порту с начала 2024 года. Весенняя навигация возобновилась", - отметил тогда советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также СМИ сообщали, что в феврале Литва возобновила закупки зерна в России, импортировав 12,2 тысячи тонн на сумму 1,95 млн евро. В то же время в литовском Минсельхозе призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии в страны ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: