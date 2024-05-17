Праздник 17 мая - День рождения интернета, Праздник жареной скорлупы, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День вина "Пино-гри", Международный день телекоммуникаций, Международный день виртуального помощника.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 17 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 17 мая
17 мая - 137-й день года (138-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 228 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
17 мая праздник отмечается во многих государствах - посмотрите, где и что встречают сегодня:
- День исчезающих видов животных, День вечеринки с пиццей, День "На работу на велосипеде", День охоты на грибы, День барахольщика, День грецкого ореха, День штата Айдахо - США.
- День солнцезащитных очков - Великобритания.
- День Конституции - Нигерия, Норвегия.
- День детей - Норвегия.
- День борьбы с хулиганством - Новая Зеландия.
- День книги - Индонезия.
- День освобождения - Конго.
- День аграрной реформы - Куба.
- День пожарных и спасателей - Латвия.
- День военно-морского флота - Аргентина.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то никаких национальных торжеств в нашей стране не отмечают, поэтому украинцы могут присоединиться к празднованию любого из международных праздников.
Важные события в истории 17 мая
- 1497 - Васко да Гама достиг берегов Индии.
- 1642 - основан Монреаль.
- 1814 - в Норвегии принята первая конституция.
- 1865 - основан Международный союз электросвязи.
- 1916 - в Англии впервые совершён переход на летнее время.
- 1928 - в Амстердаме (Нидерланды) открылись IX Олимпийские игры.
- 1929 - После долгих розысков в Филадельфии схвачен глава торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении пистолета.
- 1934 - в нацистской Германии евреи лишены права на медицинское страхование.
- 1959 - на Кубе объявлена раздача земли крестьянам.
- 1975 - телеканал NBC заплатил 5 млн долларов за право одноразового показа фильма "Унесённые ветром".
- 1978 - швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.
- 1990 - Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.
- 1997 - Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд).
- 2004 - в штате Массачусетс разрешены однополые браки.
- 2009 - вышла первая, тестовая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.
Какой сегодня церковный праздник
17 мая православные верующие, перешедшие на календарь ПЦУ, отмечают день памяти апостола Андроника и других с ним. Христиане, которые встречают торжества по старому стилю, отмечают Дeнь пaмяти cвятoй мучeницы Пeлaгии Тapcийcкoй.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 17 мая
Приметы на 17 мая советуют помолиться святым о заступничестве, счастье и помощи в делах. Также в этот день можно и нужно кормить птиц - по древним поверьям, это действие поможет привлечь удачу.
Народные приметы о погоде 17 мая:
- зацвела калина - можно сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобовые культуры;
- нет росы утром - погода поменяется;
- ливень 17 мая - урожай будет хорошим.
Запретные приметы на сегодня не советуют играться с огнем и колюще-режущими предметами, так как можно травмироваться. Нельзя обижать птиц, иначе на вас обрушится сто бед. Нежелательно дарить и принимать подарки - никаких положительных эмоций они не принесут.