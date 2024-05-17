В эту дату отмечаем День рождения интернета, Праздник жареной скорлупы, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Праздник 17 мая - День рождения интернета, Праздник жареной скорлупы, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День вина "Пино-гри", Международный день телекоммуникаций, Международный день виртуального помощника.

17 мая - 137-й день года (138-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 228 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

17 мая праздник отмечается во многих государствах - посмотрите, где и что встречают сегодня:

Видео дня

День исчезающих видов животных, День вечеринки с пиццей, День "На работу на велосипеде", День охоты на грибы, День барахольщика, День грецкого ореха, День штата Айдахо - США.

День солнцезащитных очков - Великобритания.

День Конституции - Нигерия, Норвегия.

День детей - Норвегия.

День борьбы с хулиганством - Новая Зеландия.

День книги - Индонезия.

День освобождения - Конго.

День аграрной реформы - Куба.

День пожарных и спасателей - Латвия.

День военно-морского флота - Аргентина.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то никаких национальных торжеств в нашей стране не отмечают, поэтому украинцы могут присоединиться к празднованию любого из международных праздников.

Важные события в истории 17 мая

1497 - Васко да Гама достиг берегов Индии.

1642 - основан Монреаль.

1814 - в Норвегии принята первая конституция.

1865 - основан Международный союз электросвязи.

1916 - в Англии впервые совершён переход на летнее время.

1928 - в Амстердаме (Нидерланды) открылись IX Олимпийские игры.

1929 - После долгих розысков в Филадельфии схвачен глава торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении пистолета.

1934 - в нацистской Германии евреи лишены права на медицинское страхование.

1959 - на Кубе объявлена раздача земли крестьянам.

1975 - телеканал NBC заплатил 5 млн долларов за право одноразового показа фильма "Унесённые ветром".

1978 - швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

1990 - Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

1997 - Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд).

2004 - в штате Массачусетс разрешены однополые браки.

2009 - вышла первая, тестовая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.

Какой сегодня церковный праздник

17 мая православные верующие, перешедшие на календарь ПЦУ, отмечают день памяти апостола Андроника и других с ним. Христиане, которые встречают торжества по старому стилю, отмечают Дeнь пaмяти cвятoй мучeницы Пeлaгии Тapcийcкoй.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 17 мая

Приметы на 17 мая советуют помолиться святым о заступничестве, счастье и помощи в делах. Также в этот день можно и нужно кормить птиц - по древним поверьям, это действие поможет привлечь удачу.

Народные приметы о погоде 17 мая:

зацвела калина - можно сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобовые культуры;

нет росы утром - погода поменяется;

ливень 17 мая - урожай будет хорошим.

Запретные приметы на сегодня не советуют играться с огнем и колюще-режущими предметами, так как можно травмироваться. Нельзя обижать птиц, иначе на вас обрушится сто бед. Нежелательно дарить и принимать подарки - никаких положительных эмоций они не принесут.

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