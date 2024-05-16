Они хотят получить от российской компании компенсацию.

Болгарская государственная компания "Булгаргаз" требует от российского "Газпрома" 400 миллионов евро компенсации за прекращение поставок газа.

Об этом заявил министр энергетики страны Владимир Малинов во время брифинга, сообщает пресс-служба Минэнерго. "После более чем двух лет серьезных задержек новое руководство "Булгаргаз" решило потребовать от ООО "Газпром экспорт" возмещения убытков в размере 400 млн евро", - сказал он.

Он напомнил, что Россия прекратила поставлять газ компании еще в апреле 2022 года. "В случае, если претензия не будет удовлетворена добровольно в краткосрочной перспективе, "Булгаргаз" подаст арбитражное дело в Международный арбитражный суд в Париже", - подчеркнул министр.

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Прекращение поставок газа "Газпромом": что известно

Напомним, в начале полномасштабной войны Путин объявил, что теперь Россия будет принимать оплату за поставленный в Европу газ в рублях. В Болгарии отказались это делать.

В 2023 году стало известно, что Сербия и Болгария строят газопровод. Уже в декабре стало известно, что строительство завершили. Годовая мощность газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров. Отмечалось, что этого достаточно для покрытия до 60% потребления Сербии.

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