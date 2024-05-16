Болгарская государственная компания "Булгаргаз" требует от российского "Газпрома" 400 миллионов евро компенсации за прекращение поставок газа.
Об этом заявил министр энергетики страны Владимир Малинов во время брифинга, сообщает пресс-служба Минэнерго. "После более чем двух лет серьезных задержек новое руководство "Булгаргаз" решило потребовать от ООО "Газпром экспорт" возмещения убытков в размере 400 млн евро", - сказал он.
Он напомнил, что Россия прекратила поставлять газ компании еще в апреле 2022 года. "В случае, если претензия не будет удовлетворена добровольно в краткосрочной перспективе, "Булгаргаз" подаст арбитражное дело в Международный арбитражный суд в Париже", - подчеркнул министр.
Прекращение поставок газа "Газпромом": что известно
Напомним, в начале полномасштабной войны Путин объявил, что теперь Россия будет принимать оплату за поставленный в Европу газ в рублях. В Болгарии отказались это делать.
В 2023 году стало известно, что Сербия и Болгария строят газопровод. Уже в декабре стало известно, что строительство завершили. Годовая мощность газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров. Отмечалось, что этого достаточно для покрытия до 60% потребления Сербии.