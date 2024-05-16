По мнению издания, Европа не сможет защитить европейскую часть НАТО от ядерной угрозы без США.

Без США, Европа не имеет ответа на применение тактического ядерного оружия Россией против стран-членов НАТО в Европе, пишет Politico.

Издание отмечает, что ядерные зонтики Британии и Франции могут защитить от потенциальной угрозы эти страны. Однако, они не спасут европейские страны-члены НАТО.

Так, в частности, Британия уже давно объявила, что "передает" свое ядерное оружие НАТО. Речь идет о том, что страна готова применить его в случае подобного использования со стороны агрессора.

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Великобритания имеет стратегическое ядерное оружие, которое может запускать с подводных лодок класса Vanguard. Одна из таких лодок всегда готова к запуску в случае угрозы, а ее место нахождения неизвестно. И если Россия применит собственное ядерное оружие против, например, стран Балтии, то, по мнению издания, Британия не нанесет ответный удар. Поскольку это сделает невозможным ее собственную защиту, а также, обнаружит местоположение подводного корабля, который может стать целью для РФ.

В то же время Франция имеет большие запасы ядерного оружия. Однако, она никогда не заявляла о "передаче" этого оружия НАТО. Впрочем, сейчас страна также не обладает тактическим ядерным оружием. Поэтому нанести ответный удар, как Москва его применит, Париж не сможет, убеждено Politico.

Ядерные угрозы РФ снова набирают обороты: что известно

В начале мая Генштаб ВС РФ начал подготовку ядерных учений недалеко от границы с Украиной. В частности, кроме самих ракетных подразделений, задействованы также военно-воздушные и военно-морские силы. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, эти учения являются ответом на "угрозы отдельных западных официальных лиц".

Позже о проверке собственных сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия сообщили и в Беларуси.

По мнению Павела Подвига из Института исследования проблем разоружения ООН, с военной точки зрения применение Россией ядерного оружия в Украине не имеет смысла при любых обстоятельствах.

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