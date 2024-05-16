Закон мог обязать работников докладывать о родственниках, которые находятся в оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №7731 о коллаборационизме и прикрепил к нему свои предложения. Теперь документ был направлен на рассмотрение в профильный комитет парламента. Об этом сообщает Официальный портал Верховной Рады.

Законопроект внесли депутаты от "Слуги народа", он был принят Радой 25 апреля. Документ предусматривал дополнительные основания работодателям на предприятиях критической инфраструктуры увольнять работников, подозреваемых в коллаборационизме.

В рамках законопроекта предлагалось ввести обязательные правила поведения на стратегических предприятиях, учреждениях и организациях. Так, работники должны были предоставить данные об имеющихся у них связях с физическими лицами, проживающими на территориях, которые были оккупированы РФ.

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Инициатива вызвала недовольство со стороны украинских правозащитников, которые заявили, что эта норма может стать основанием для притеснений и стигматизации людей, имеющих родственников в оккупации.

Скандальное бронирование работников

Напомним, сегодня сообщалось, что Кабмин забронировал от мобилизации работников шести компаний, среди которых оказался сервис доставки Glovo, букмекерская контора, рекламное агентство и компания, которая имеет американских владельцев.

Впоследствии в Министерстве экономики отреагировали, заявив об отмене приказа. В ведомстве пообещали обновить нормативные документы, чтобы сделать бронирование более справедливым.

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