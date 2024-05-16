В МВД сообщили, что стрелок не был членом ни одной радикальной группы.

Врачи стабилизировали состояние словацкого премьер-министра Роберта Фицо, однако опасность все еще не миновала.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что врачи делают все возможное для улучшения его состояния. "Несогласие с другими политическими взглядами превратилось в [покушение на] умышленное убийство. Возможно, такое тяжелое ранение Роберта Фицо приведет к тому, что многое придется переосмыслить, возможно, нашей демократии придется снова учиться ходить и терпеть другую точку зрения", - цитирует его Denník.

Глава министерства внутренних дел Матуш Шутай Эшток сообщил, что полиция работает только с одной версией нападения - политически мотивированный акт. По его словам, стрелок не был членом ни одной радикальной группы, но участвовал в антиправительственных протестах.

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"Преступник принимал активное участие в политических событиях, а причинами нападения называют его политическое несогласие с прекращением военной помощи Украине, отменой спецпрокуратуры, вмешательством в деятельность общественной радио- и телекомпании "РТВС" и отставкой председателя Совета юстиции", - цитирует его издание.

Покушение на Фицо: что известно

Напомним, вчера неизвестный открыл огонь в сторону словацкого премьера, когда тот находился на выездном заседании правительства.

По подозрению в нападении задержали 71-летнего писателя, активиста либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Цинтулу. Ему может грозить пожизненное заключение.

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