Если автомобиль не выставлен в автосалоне, водителям вообще не придется беспокоиться о чистке двигателя.

Скотти Килмер, которого часто называют "народным автомобильным YouTube-блогером", приобрел 6,2 миллиона подписчиков на YouTube за публикацию бесплатных советов по обслуживанию своими руками, обзоров продуктов и освещение отраслевых новостей.

В недавнем видео он рассказал, как очистка двигателя мойкой высокого давления может иметь дорогостоящие последствия, о которых многие даже не догадываются, пишет THE SUN.

Многих людей соблазняет идея промыть моторный отсек под давлением и обработать его средствами, чтобы верхняя часть двигателя стала блестящей.

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Однако большинство водителей не знают, как защитить жизненно важные детали перед чисткой двигателя, что может привести к потенциально катастрофическим последствиям.

"Под капотом вашего автомобиля находится всевозможная электроника и компьютерные модули. Вы можете уничтожить их водой, особенно водой под высоким давлением", - сказал он.

Он объяснил, что вода может попасть в жизненно важные электрические соединения, такие как блок предохранителей и реле, любой открытый фильтр, например, воздухозаборник холодного воздуха, и клеммы аккумулятора.

Например, попадание воды в соединения катушек зажигания может привести к перебоям в работе автомобиля.

"Вода может попасть внутрь, и тогда вам придется долго гадать, что случилось", - сказал он.

Килмер говорит, что он избегает мойки моторного отсека под давлением, чтобы избежать сбоев в работе электрооборудования. Это также не приносит водителям никакой пользы, кроме красивого внешнего вида. Хотя он знает, что многие водители любят чистить моторный отсек.

"Допустим, вы меня не слушали или никогда не видели это видео", - сказал он.

К счастью, обычный предмет домашнего обихода может помочь спасти положение.

"Что вам нужно сделать, так это взять себе фен и отключить все электрические соединения. Высушите их феном… И часто проблема исчезает, если вы доберетесь туда, где есть влага", - объяснил он.

Для старых автомобилей, в которых используются провода свечей зажигания вместо блоков катушек, как в большинстве современных автомобилей, важно отсоединить их и дать им высохнуть на воздухе.

Советы Скотти Килмера

Известный американский механик с 56-летним опытом Скотти Килмер предостерег водителей от покупки старых подержанных автомобилей. Хотя они дешевле и могут казаться выгодной альтернативой, они значительно менее безопасны, чем более современные модели авто.

Килмер отметил, что новые машины имеют ряд систем, которые обеспечивают безопасность пассажиров. К примеру, если вы попадете в аварию на старом авто, не факт что в нем будут подушки безопасности, и тогда вы рискуете сильно удариться о руль.

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