Брюссель нацелился на гиганта социальных сетей из-за так называемых "кроличьих нор".

Платформа Meta подверглась новому расследованию Европейского Союза по поводу предполагаемой неспособности защитить детей, отчасти из-за "вызывающих привыкание" алгоритмов Facebook и Instagram.

Европейская комиссия заявила, что подозревает, что платформа нарушает свод правил модерации онлайн-контента блока, Закон о цифровых услугах (DSA), во время своего второго расследования в отношении компани, пишет .Politico.

Популярные платформы Meta обвиняются в том, что они потенциально "стимулируют поведенческую зависимость у детей" через так называемые "кроличьи норы". Instagram и Facebook также могут собирать слишком много данных от несовершеннолетних пользователей, чтобы продвигать персонализированный контент с помощью своих алгоритмов.

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Meta, возможно, недостаточно оценила риски, связанные с тем, что несовершеннолетние пользователи могут получить доступ к Facebook и Instagram и увидеть неприемлемый контент, заявила Комиссия. Компания также, возможно, не установила достаточно эффективных и надежных инструментов для проверки возраста пользователей и блокировки доступа детей к своим платформам.

Расследование потенциально неадекватной защиты несовершеннолетних со стороны Meta происходит в дополнение к другому расследованию, начатому в апреле, в отношении того, недостаточно ли компания ограничила распространение дезинформации. В феврале Европейская комиссия начала аналогичное расследование вызывающего привыкание дизайна TikTok.

Очень крупные онлайн-платформы, такие как Instagram и Facebook, должны соблюдать строгие правила модерации контента и ограничивать ряд серьезных социальных рисков, включая негативные последствия для психического здоровья и несовершеннолетних.

Расследования могут привести к быстрым штрафам в размере до 6 процентов от годового глобального дохода компании, если Комиссия придет к выводу, что она нарушила DSA.

"Мы хотим, чтобы молодые люди имели безопасный, соответствующий их возрасту опыт работы в Интернете, и потратили десять лет на разработку более 50 инструментов и политик, предназначенных для их защиты", - сказал Бен Уолтерс, представитель Meta. "Это проблема, с которой сталкивается вся отрасль, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями нашей работы с Европейской комиссией".

Расследования относительно Meta

Европейская комиссия предупредила, что Apple, Google и Meta могут не соблюдать новые правила цифровой конкуренции, поскольку она начала расследования, которые могут привести к штрафам.

Расследование началось всего через 18 дней после того, как технологическим гигантам пришлось соблюдать Закон о цифровых рынках (DMA), чтобы открыть свои услуги для конкурентов.

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