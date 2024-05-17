Правда, судя по всему, от самого опьянения он тоже избавляет, что ставит под вопрос его нужность.

Ученые успешно испытали "антиалкогольный гель", который позволяет успешно избежать большинства негативных последствий от приема горячительных напитков, например, от посталкогольной амнезии. Правда, пока испытание состоялось только на мышах. Результаты исследования международная команда специалистов опубликовала в журнале Nature Nanotechnology.

Для изготовления геля использовали белок молочной сыворотки бета-лактоглобулин. После длительного кипячения в нем образовались волокна, к которым затем добавили воду и соль в качестве растворителей. Затем в смесь добавили глюкозу и другие катализаторы расщепления алкоголя.

Как утверждают авторы исследования, полученная в результате гелеобразная масса при контакте со спиртным запускает реакции ферментирования. Итогом становится превращение алкоголя в уксусную кислоту.

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Принятый перорально гель позволяет начать расщепление алкоголя прямо в пищеварительном тракте, не дожидаясь его попадания в печень. Так удается избежать обычных негативных последствий употребления спиртного.

Применение геля на мышах показало снижение концентрации этанола в крови подопытных на 40% через полчаса и на 56% через пять часов по сравнению с животными, которым спиртное давали без предварительной подкормки гелем. Кроме того, подопытных мышей слабее накапливался вредный продукт распада спирта ацетальдегид и слабее проявлялись стрессовые реакции в печени.

Также проведенные экспперименты прказали, что мыши, принимавшие спиртное после геля, ориентируются в лабиренте практически как трезвые. А вот те, кому геля не досталось, показывали типичную для опьянения дезориентацию.

Пока гель испытали только на мышах, но исследователи уже видят большие перспективы своего изобретения, если оно будет признано безопасным для людей.

Другие новости науки

Как писал УНИАН, долгое время считалось, что сон нужен мозгу, чтобы избавиться от вредных молекул, однако исследования, которые проводились на мышах, свидетельствуют об обратном.

Также мы рассказывали, что здоровые диеты и занятия спортом не всегда помогают привести вес в норму. Иногда это просто не работает. А причиной всему – проблемы с микрофлорой кишечника.

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