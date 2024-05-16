На некоторых позициях Силы обороны смогли потеснить врага.

Силы обороны остановили активное продвижение захватчиков на севере Харьковщины, но тяжелые бои продолжаются. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. На некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение", - сказал глава ОВА.

По его словам, сейчас в Волчанске продолжаются боевые действия в городской застройке. На другом фланге своего наступления противник пытается занять новые позиции к северу от поселка Липцы, но безуспешно.

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"Враг вынужден подтягивать резервы, чтобы не угас его наступательный потенциал по нашему направлению, - сообщил глава ОВА.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, издание Der Spiegel проанализировало причины, по которым Украине не удалось предотвратить продвижение РФ на Харьковщину. В целом названы три ключевые проблемы: нехватка оружия, дефицит солдат и отсутствие оборонительных укреплений у границы.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков заявил, что Украина не может позволить себе потерять этот город. Он отметил, что среди причин текущей ситуации - нехватка оружия в ВСУ.

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