Премьер Польши пожаловался на угрозы после покушения на Роберта Фицо

Дональд Туск говорит, что получил много угроз после покушения на его словацкого коллегу.

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо об угрозах в свой адрес заявил глава польского правительства Дональд Туск.

Так, польский премьер опубликовал в своем Твиттере скриншот чужого твита, автор которого намекнул, что с Туском может произойти то же самое, что и с Фицо.

"Словаки сегодня дали нам пример, что делать с Дональдом Туском, если он отменит ЦКП" - говорится в этом твите.

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По словам Туска, "вчера этого было много".

Для справки . ЦКП - громкий инфраструктурный проект по строительству нового аэропорта возле Варшавы, который продвигал предыдущий премьер. По данным СМИ, сам Туск сейчас размышляет над тем, чтобы отменить проект из-за его высокой стоимости.

Покушение на Роберта Фицо: что известно

Как писал УНИАН, накануне словацкий премьер Роберт Фицо получил несколько огнестрельных ранений во время встречи с гражданами на улице. Стрелка удалось задержать на месте. Им оказался 71-летний писатель и политический активист Юрай Цинтулу, который является идейным противником Фицо.

Врачи стабилизировали состояние словацкого премьер-министра, проведя несколько операций. Однако его состояние остается тяжелым, опасность для его жизни все еще не миновала.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток сообщил, что полиция работает только с одной версией нападения - политически мотивированный акт. По его словам, подозреваемый не входил ни в одну радикальную группу, хотя и участвовал в антиправительственных протестах.

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