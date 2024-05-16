Сегодня был ранен руководитель администрации Волчанска.

Силам обороны удалось добавить уверенности в районе Волчанска Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал в Telegram, что провел в Харькове заседание Ставки, на котором присутствовали Главнокомандующий ВСУ, командующие по направлениям, руководители сектора безопасности - ГУР, Служба внешней разведки, СБУ, Государственная пограничная служба, МВД, и руководители Харьковской области.

"Подробно - относительно боевых действий на Харьковщине и защиты людей, наших позиций, потребностей подразделений, которые защищают наши позиции. Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он также добавил, что провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском о передаче Украине дополнительных систем ПВО. По словам президента, власть сейчас работает над обеспечением Харьковщины, Донетчины, Сумщины и других регионов новыми системами противовоздушной обороны.

"Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом - решающая. Были сегодня на Ставке также и доклады о дальнейших намерениях оккупанта - ко всем вариантам готовимся", - добавил Зеленский.

В частности, по словам президента, наибольшее количество столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками происходит в Донецкой области - на Покровском и Краматорском направлениях.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне в Харьковской ОГА сообщили, что Силам обороны удалось остановить активное продвижение захватчиков на севере Харьковщины, но тяжелые бои продолжаются.

По словам Зеленского, Российская Федерация выбрала газовую инфраструктуру на западе Украины своей целью. Президент также отметил, что террор в этом регионе ставит под опасность всю Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: