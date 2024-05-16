О предстоящем нападении РФ на Харьков было известно минимум за шесть дней, считает один из экспертов.

Российская армия открыла новый фронт в Харьковской области. И хотя наступление было ожидаемым, оно все же оказалось успешным. Издание Der Spiegel проанализировало причины, по которым Украине не удалось предотвратить продвижение РФ.

Как отмечает издание, элемент неожиданности можно сразу исключить из списка причин, поскольку предупреждения о наступлении были уже давно. Более того, в ГУР ранее заявили, что нападение началось по известному графику, о котором были проинформированы все необходимые органы власти..

"По словам военного эксперта Густава Гресселя из Европейского совета по международным отношениям, не позднее 4 мая - за шесть дней до начала российского наступления - было ясно, что нападение неизбежно", - пишет Der Spiegel.

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Издание отмечает, что решающими в данной ситуации оказались три момента.

Первый - это нехватка оружия

Предпосылкой российского успеха стало то, что армия смогла беспрепятственно сосредоточить войска в приграничной зоне. При этом издание отмечает, что одной из причин, почему Украина не смогла помешать развертыванию ВС РФ, был запрет Соединенных Штатов на использование поставленного ими оружия на территории России.

Имея американские ракетные установки HIMARS, украинцы могли бы остановить врага до начала атаки. Но поскольку россияне были размещены за пределами украинской территории, они были в безопасности, подчеркивает Spiegel.

Второй ошибкой, пишет Spiegel, стала проблема с линями обороны

Отмечается, что вдоль всего фронта протяженностью 2000 километров должны были быть построены три линии обороны.

"По словам правительства, на эти цели было выделено около 800 миллионов евро.Только в апреле президент Зеленский проинспектировал строительство оборонительных сооружений в Харьковской области. Но украинский офицер Денис Ярославский из города Волчанска заявил в своем посте в социальной сети Facebook: "Первой линии обороны и мин даже не было", - пишет издание.

И хотя глава региона Олег Синегубов уже обратился с требованием разъяснить ситуацию к субподрядчикам, участвовавшим в строительстве оборонных объектов, однако, как пишет Spiegel, это касается только третьей линии обороны, которая была построена гражданскими компаниями - и до которой россияне еще не добрались.

Линии фронта, напротив, строятся инженерными войсками или совершенно обычными подразделениями.

Как пояснил военный чиновник, первая линия находится на расстоянии от 1,5 до 5 или 6 километров от границы, поэтому о бетонировании не может быть и речи. Также не хватает мин для охраны границ. Однако в некоторых случаях на границе не хватает даже самых простых установок, пишет издание. Так, военный блогер Юрий Бутусов написал из Волчанска, что не видел там ни окопов, ни укрытий, хотя город находится в пяти километрах от российской границы.

И третьим фактором неудачи для Украины стала нехватка войск

"У украинцев достаточно солдат, чтобы укомплектовать передовую линию обороны. Однако, в отличие от россиян, им не хватает подразделений, которые можно было бы разместить за ними. Поэтому бреши в обороне сложнее ликвидировать", - рассказал военный эксперт Франц-Штефан Гади в интервью Spiegel.

Ситуация в Харьковской области

10 мая российские захватчики пошли в наступление на севере Харьковской области. Там продолжаются тяжелые бои с оккупантами, которые пытаются захватить больше территорий.

По данным Bild, оккупационные войска захватили больницу в центре Волчанска. До этого они беспощадно били по городу из различных видов вооружения.

По мнению военного аналитика Майкла Кларка, оккупанты нацелились на Харьковскую область, и главная цель России - "перетянуть украинские силы из других мест".

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