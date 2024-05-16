На эти цели будет выделено 500 миллионов евро в течение пяти лет.

Австрия создала фонд на полмиллиарда евро для поддержки инвестиций в Украину, соворится в сообщении на сайте Министерства финансов страны.

Как заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер, война России в Украине делает любой бизнес с украинскими компаниями крайне рискованным для австрийских экспортеров и инвесторов. Потому Минфин создал условия для поддержки австрийского экспорта в Украину.

"Поддержка осуществляется с помощью специального фонда для Украины. Предполагается, что в течение следующих 5 лет на покрытие операций в Украине будет выделено 500 млн евро. Привлечение средств международных финансовых институтов может позволить получить до 1 млрд евро. Примерно 100 миллионов евро в год предназначено для нового бизнеса. Это даст австрийским экспортерам возможность восстанавливать Украину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на первом этапе будут возможны малые и средние сделки в государственном секторе на основе государственной гарантии. "Это позволит нам осуществлять жизненно важные для Украины инвестиции. К ним относятся снабжение питьевой водой и теплом, обеспечение и восстановление транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также сделки по поставкам и инвестиции, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов", - сказал Бруннер.

Экономические соглашения Украины

Ранее Украина и Объединенные Арабские Эмираты достигли соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами двух стран. Соглашение включает вопросы товаров, услуг, инвестиций, цифровой торговли и тому подобное.

В марте парламент и Совет ЕС, после одобрения евродепутатами, достигли предварительной договоренности о продлении мер по либерализации торговли для Украины. Временное приостановление ввозных пошлин и квот на украинский агроэкспорт в ЕС будет продлен до 5 июня 2025 года.

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