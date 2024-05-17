На кадрах видны следы пожара в районе стоянки российских самолетов Су-27, Су-30 и Миг-31.

Появились свежие спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, по которому на днях был нанесен удар.

Спутниковые снимки Planet.com публикует русская служба "Радио Свобода". Отмечается, что они были сделанны над аэродромом "Бельбек" 16 мая "после ударов ракетами ATACMS".

В частности, на кадрах видны следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и Миг-31.

"Степень их повреждения и количество поврежденных машин точно определить сложно: для сравнения доступен лишь снимок за 1 мая, украинские источники писали о потере Россией трех самолетов. На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов аэродрома", – сказано в сообщении.

Удар по аэродрому "Бельбек"

В ночь на 15 мая во временно оккупированнм Крыму звучали взрывы. Гремело в районе военного аэродрома "Бельбек".

В российском Минобороны заявили, что сбили над оккупированным полуостровом "10 ракет ATACMS". О потерях в РФ традиционно не упоминали. В то же время Forbes сообщило, что под удар в Крыму попали самолеты противника МиГ-31 и Су-27.

Военный эксперт Олег Катков отмечал, что есть вероятность, что авиабаза была полностью уничтожена и выведена из строя на длительное время.

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