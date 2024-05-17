Тревога в Харьковской области длилась 16 часов и 33 минуты.

16 мая 2024 года в Харьковской области зафиксировали самую длинную с начала войны воздушную тревогу.

Согласно карте воздушных тревог, сирены в регионе оповестили об угрозе еще в 08:15 утра. Отбой прозвучал только в 00:48 17 мая. Таким образом, тревога в Харьковской области длилась 16 часов и 33 минуты.

Стоит отметить, что в отдельных частях Харьковщины отбой тревоги не объявляли уже несколько дней. Так, из-за активизации российских оккупантов в Волчанской и Липецкой громадах тревога длится уже 4 дня и 14 часов. Ее объявили еще в 11:37 12 мая.

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Добавим, что "рекордная" продолжительность тревоги за время полномасштабной войны – в Луганской области. Там отбоя не было уже 773 дня и 6 часов. Последний раз официально о тревоге жителей Луганщины извещали 4 апреля 2022 года.

Ситуация на Харьковщине: последние новости

Вечером 16 мая российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами "Шахед". Местные власти сообщали о попаданиях в Основянском и Новобаварском районах. По городу было нанесено не менее 5 ударов. Впоследствии враг выпустил по городу ракеты.

От обстрелов страдает и Волчанск, который хотят захватить россияне. Враг сравнивает город с землей. Еще 15 мая начальник сектора патрульной полиции Алексей Харьковский отмечал, что разбито почти 80-85% города.

16 мая враг в очередной раз обстрелял Волчанск – по городу ударили кассетными боеприпасами. Пострадали пять человек. Известно, что среди раненых был и начальник Волчанской городской военной администрации.

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