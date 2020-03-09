Эксперт: "утечка мозгов" – это лучшее, что произошло с Украиной за последние 30 лет

Эксперт считает, что украинцы не просто получили возможность высоко оценить себя по международным требованиям, но и потом они годами пытаются завести в Украину крутые проекты.

Выезд украинских специалистов за рубеж – это, как ни парадоксально, лучшее, что произошло с Украиной за последние 30 лет.

Такое мнение в интервью DT.ua высказала Светлана Хутка, доктор философии, доцент Киевской школы экономики, эксперт по инновациям.

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"Не нужно бояться так называемого brain drain, — говорит Светлана Хутка. — Это прозвучит отчасти как ересь, но таки рискну: "утечка мозгов" — это лучшее, что произошло с Украиной за последние 30 лет. Знаете, почему? Потому что все эти люди не просто получили возможность высоко оценить себя по международным требованиям, а и потом годами пытаются завести в Украину крутые проекты. Они в каком-то смысле борются с системой, чтобы тянуть Украину куда-то дальше, к новым высотам. Когда мы говорим о какие-то вещах, связанных с будущими ориентирами, то открытость к тому, что ты можешь изменить себя, дизайн своей жизни, своей карьеры, обстоятельства своей жизни, — это сверхважно".

"Если бы 20 лет назад масса китайских студентов и студентов из Индии не поехали учиться в Америку — они бы сейчас не руководили крупнейшими компаниями Америки. Как, скажем, тот же Гугл или Майкрософт. Эти вещи между собой связаны. Кроме того... Сейчас слетать в Нью-Йорк — не такая уж и большая проблема. У нас больше нет закрытых границ и есть лоукосты. Именно сейчас сложился уникальный набор условий, когда можно максимально классно развиваться. Чем больше у тебя глобальных связей, тем больше у тебя глобальных проектов", — считает Хутка.

Она также дала совет государству Украине: "Учиться извлекать из этой ситуации пользу. Создавать условия для интеграции. Сегодня украинскому ученому поехать на длительный период работать за границу — значит разрывать, на определенном этапе, аффилиацию со своим университетом. Я лично с этим столкнулась, когда пришлось увольняться, разрывая свой контракт с Могилянкой. Потому что я находилась за границей слишком долго, чтобы это как-то вписывалось в систему требований там какой-то проверки университета в соответствии с национальным законодательством".

"В наших университетах априори нет должностей для исследователей. Тогда как в Стэнфорде — большинство составляют Phd. D. и магистры, а это научная исследовательская работа. И также — ориентированность на монетизацию интеллектуального продукта. У нас, вообще, нет культуры монетизации интеллектуального продукта. Нам это катастрофически необходимо, этого очень не хватает. У нас нет научно-технической публичной дипломатии. А это вещи, которые позволяют лучше развиваться. На индивидуальном уровне, региональном, национальном", — резюмировала Светлана Хутка.