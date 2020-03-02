Из Украины в Польшу уезжают образованные, молодые и трудоспособные люди – исследование

При этом лишь 30% украинских трудовых мигрантов намерены вернуться в Украину.

Из Украины в Польшу с целью трудоустройства уезжают молодые трудоспособные украинцы, большинство из которых имеют высшее или профессионально-техническое образование.

Такие данные приводятся в социологическом исследовании, проведенном аналитическим департаментом польской компании по аутстаффингу Gremi personal в партнерстве с украинским социологическим агентством VoxPopuli.

Читайте также"Есть прогнозы": Гончарук рассказал, как может повлиять на украинцев новое требование по поездкам в РФ

По данным исследования, результаты которого приводятся в пресс-релизе польской компании, 36% украинских работников имеют высшее образование, еще 41% - профессионально-техническое или среднее специальное. Каждый пятый украинец занимал руководящую должность у себя на родине.

«Больше всего мигрантов - 60% - едут из центральных и восточных регионов Украины, когда еще 3-4 года назад в Польше в основном ехали украинцы из западных областей. Кроме того, украинская миграция значительно омолодилась - средний возраст работника составляет 34,5 года», - говорится в исследовании.

В Польше украинцы преимущественно работают на производстве (50%) и в сфере услуг или в строительстве (17-18%). Лишь 10% украинцев задействованы в сельском хозяйстве.

«Из Украины и в дальнейшем будет происходить отток квалифицированных и образованных украинцев. В Польше они готовы работать ниже своей компетенции, потому что часто сварщик получает больше, чем менеджер среднего звена с двумя высшими образованиями в Украине», - приводятся в пресс-релизе слова эксперта по международному трудоустройству и владельца компании Gremi personal Евгения Кириченко.

Как свидетельствует социологическое исследование, лишь 30% украинских трудовых мигрантов намерены возвращаться в Украину. Остальные планируют и дальше работать в Польше или собираются на заработки в другие страны ЕС. Среди стран, которые интересуют украинцев, на первом месте - Германия (51%). 22% наших сограждан рассматривают для работы скандинавские страны и столько же - Чехию.

Согласно пресс-релизу, статистическая выборка включает 1034 украинских гражданин, которые работают в 25 городах Польши. Максимальная статистическая погрешность - 3,1%, период проведения опроса - январь-февраль 2020 года.

Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты по 2019 год перевели в Украину около 12 млрд долл. 7% этих средств поступило из Польши.