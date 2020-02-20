"Ни одно доказательство не потеряно": Рябошапка рассказал о расследовании "дел Майдана"

Президент Владимир Зеленский, генпрокурор Руслан Рябошапка и в. и. о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова встретились с родственниками Героев Небесной сотни.

Подозреваемыми по делам Майдана, которые еще расследуются, являются 450 человек.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил на встрече с родными погибших во время трагических событий 20 февраля 2014 года в центре Киева. Также во встрече принимали участие президент Владимир Зеленский и в. и. о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Читайте такжеДень Героев Небесной Сотни: сегодня годовщина расстрелов на Майдане

Глава государства поблагодарил присутствующих за возможность пообщаться. Он заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.

«Я как президент и власти - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью вас будем поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача», - подчеркнул Зеленский.

«Знайте, что для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование», - добавил он.

Отвечая на вопрос отца одного из Героев Владислава Зубенко, президент сказал, что Герои Небесной сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость Украины.

«Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои», - подчеркнул он.

Родственники погибших во время Революции достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.

«Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, в отношении которых имеется окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и «титушки», и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений», - отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.

«Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян», - добавил Рябошапка.

В. и. о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова напомнила, что, согласно закону, в январе прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, были переведены из Офиса генерального прокурора в ГБР. После этого указанное подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. По ее словам, вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

«Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса», - подчеркнула она.

Также Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе Бюро и обсудить вопросы, волнующие родственников Героев Небесной сотни.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, около 50 человек - родственники Героев Небесной сотни, общественные активисты, адвокаты - пикетировали Офис президента с требованиями наказать убийц их близких. Участники акции обнародовали обращение, в котором требовали немедленно уволить Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, объявить в международный розыск экс-«беркутовцев», которые принимали участие в расстрелах на Майдане и сбежали в Россию, и на законодательном уровне ввести возможность заочного судопроизводства над беглецами.

После митинга представители родственников пошли в Офис президента, чтобы встретиться с Зеленским и передать ему обращение.