Родственники Героев Небесной сотни пикетируют Офис президента

Родственники Героев Небесной сотни требуют от президента "кардинальных перемен" по делам Майдана, и констатируют, что в расследовании этих производств происходит скатывание до 2014 года.

Родственники погибших «майдановцев» пикетируют Офис президента с требованиями наказания убийц их близких.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек - родственники Героев Небесной сотни, общественные активисты, адвокаты.

Участники мероприятия держат в руках небольшие плакаты с вопросами: "Когда будут наказаны убийцы моего сына?", "Когда будут наказаны убийцы моего мужа?", "Когда будет уволен с ГБР адвокат Януковича Бабиков?", "Когда начнутся "кардинальные изменения" по делам Майдана", "Когда "слово Зеленского" будет равняться "слову президента"?", "Когда президент прекратит сидеть в "кустах"?".

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На митинге выступают родственники павших «майдановцев», а также адвокаты, которые все эти годы защищают интересы потерпевших в судах.

Отдельно участники акции подчеркнули недопустимость того, что сейчас к расследованию дел Майдана допущены люди, которые долгое время или саботировали расследование, в частности представители ГБР и ГПУ Александр Буряк и Виктор Мисяк, или же вообще защищали противников Майдана, как бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков, который сейчас является первым заместителем директора ГБР. Такие назначения, считают участники митинга, являются скатыванием назад в расследованиях майдановских дел.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной сотни. Шесть лет назад произошли трагические события Революции достоинства. Именно 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество участников трехмесячных протестов - более 100 человек.

В Киеве и других городах сегодня пройдут траурные мероприятия.

И.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова заверила, что ГБР доведет до логического конца расследование дел Майдана.