Давид Черкасский: надо воспитывать истинных носителей языка...

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» известный аниматор, автор «Приключений капитана Врунгеля», «Алисы в стране чудес», «Острова сокровищ» Давид Черкасский рассказал о своем виденье языковой проблемы в Украине. «Головой понимаю, что не может быть страны без языка. Но понимаю также, что сделаны только первые шаги, потому что, слушая, например, новости по радио или ТВ, воспринимаю их адекватно, ведь это нормальный, живой язык, – сказал Черкасский. – Как только начинают переводить – чертовщина какая-то. Создается впечатление, что соотечественники говорят на иностранном языке. И это ненормально».

«Не знаю, как именно, но надо искать свой путь, воспитывать истинных носителей языка, но делать это без аффектации и тупого давления», – резюмировал аниматор.

А на вопрос о том, поднимался ли вопрос относительно языка будущего телевизионного сериала «Остров сокровищ» – нового рисованного проекта Черкасского – ответил, что вопрос языка даже не стоит, поскольку заказчик сериала – Россия, и Украина в проекте не участвует.