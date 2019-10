Kyiv not Kiev: ВВС изменяет написание украинской столицы

Сообщается, что такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС изменяет написание украинской столицы с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщает BBC News Украина.

«Из-за того, что «Kyiv» (а не «Kiev») сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными медиа, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины», – говорится в сообщении.

Правило начинает действовать с 14 октября 2019 года, однако несколько месяцев будет длиться переходный период, в течение которого в текстах журналисты могут употреблять следующую формулировку: «Kyiv, formerly known as Kiev (Kyiv, ранее известный как Kiev).

В начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается в иностранные СМИ и иностранные аэропорты с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы в образ, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что сейчас правильно передавать название близкое к произношению, свойственное украинскому языку, то есть Kyiv.