Лазарев с молниями и голосистый азербайджанец: кто прошел в финал Евровидения-2019 из второго полуфинала (видео)
За места в финале боролись участники из 18 стран, но в финал попали только 10.
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Северная Македония Тамаре Todevska - Proud
Нидерланды Duncan Jason - Arcade
Албания Jonida Maliqi - Ktheju tokës
Швеция John Lundvik - Too Late For Love
Россия Sergey Lazarev - Scream
Азербайджан Chingiz – Truth
Дания Leonora - Love Is Forever
Норвегия KEiiNO - Spirit In The Sky
Швейцария Luca Ндппі - She Got Me
Мальта Michela - Chameleon
Гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019 состоится 18 мая. За право провести Евровидение-2020 в своей стране и хрустальный микрофон будут бороться 26 участников.
Также во втором полуфинале состоялось выступление Изхара Коэна. Этот исполнитель принес Израилю победу на Евровидении в 1978 году с песней А-Ба-Ни-Би, выполненной на иврите совместно с группой " Alphabeta.