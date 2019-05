Лазарев с молниями и голосистый азербайджанец: кто прошел в финал Евровидения-2019 из второго полуфинала (видео)

16 мая в Тель-Авиве прошел второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019.

За места в финале боролись участники из 18 стран, но в финал попали только 10.

Северная Македония Тамаре Todevska - Proud

Нидерланды Duncan Jason - Arcade

Албания Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Швеция John Lundvik - Too Late For Love

Россия Sergey Lazarev - Scream

Азербайджан Chingiz – Truth

Дания Leonora - Love Is Forever

Норвегия KEiiNO - Spirit In The Sky

Швейцария Luca Ндппі - She Got Me

Мальта Michela - Chameleon

Гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019 состоится 18 мая. За право провести Евровидение-2020 в своей стране и хрустальный микрофон будут бороться 26 участников.

Также во втором полуфинале состоялось выступление Изхара Коэна. Этот исполнитель принес Израилю победу на Евровидении в 1978 году с песней А-Ба-Ни-Би, выполненной на иврите совместно с группой " Alphabeta.