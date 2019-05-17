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Как прошел второй полуфинал Евровидения 2019 (фоторепортаж)

06:15, 17 мая 2019
Мир
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Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения /  © REUTERS
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения /  © REUTERS
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Анна Одобеску, Молдова
Анна Одобеску, Молдова /  © REUTERS
Анна Одобеску, Молдова
Анна Одобеску, Молдова /  © REUTERS
Анна Одобеску, Молдова
Анна Одобеску, Молдова /  © REUTERS
Лука Хенни, Швейцария
Лука Хенни, Швейцария /  © REUTERS
Лука Хенни, Швейцария
Лука Хенни, Швейцария /  © REUTERS
Лука Хенни, Швейцария
Лука Хенни, Швейцария /  © REUTERS
Carousel, Латвия
Carousel, Латвия /  © REUTERS
Carousel, Латвия
Carousel, Латвия /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Йонида Маличи, Албания
Йонида Маличи, Албания /  © REUTERS
Йонида Маличи, Албания
Йонида Маличи, Албания /  © REUTERS
Йонида Маличи, Албания
Йонида Маличи, Албания /  © REUTERS
Сергей Лазарев, Россия
Сергей Лазарев, Россия /  © REUTERS
Сергей Лазарев, Россия
Сергей Лазарев, Россия /  © REUTERS
Сергей Лазарев, Россия
Сергей Лазарев, Россия /  © REUTERS
KEiiNO, Норвегия
KEiiNO, Норвегия /  © REUTERS
KEiiNO, Норвегия
KEiiNO, Норвегия /  © REUTERS
KEiiNO, Норвегия
KEiiNO, Норвегия /  © REUTERS
Дункан Лоуренс, Нидерланды
Дункан Лоуренс, Нидерланды /  © REUTERS
Дункан Лоуренс, Нидерланды
Дункан Лоуренс, Нидерланды /  © REUTERS
Дункан Лоуренс, Нидерланды
Дункан Лоуренс, Нидерланды /  © REUTERS
Дункан Лоуренс, Нидерланды
Дункан Лоуренс, Нидерланды /  © REUTERS
Тамара Тодевска, Северная Македония
Тамара Тодевска, Северная Македония /  © REUTERS
Тамара Тодевска, Северная Македония
Тамара Тодевска, Северная Македония /  © REUTERS
Тамара Тодевска, Северная Македония
Тамара Тодевска, Северная Македония /  © REUTERS
Тамара Тодевска, Северная Македония
Тамара Тодевска, Северная Македония /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Микела Паче, Мальта
Микела Паче, Мальта /  © REUTERS
Микела Паче, Мальта
Микела Паче, Мальта /  © REUTERS
Микела Паче, Мальта
Микела Паче, Мальта /  © REUTERS
Юриюс Векленко, Литва
Юриюс Векленко, Литва /  © REUTERS
Юриюс Векленко, Литва
Юриюс Векленко, Литва /  © REUTERS
Чингиз Мустафаев, Азербайджан
Чингиз Мустафаев, Азербайджан /  © REUTERS
Чингиз Мустафаев, Азербайджан
Чингиз Мустафаев, Азербайджан /  © REUTERS
Чингиз Мустафаев, Азербайджан
Чингиз Мустафаев, Азербайджан /  © REUTERS
Чингиз Мустафаев, Азербайджан
Чингиз Мустафаев, Азербайджан /  © REUTERS
Паэнда, Австрия
Паэнда, Австрия /  © REUTERS
Паэнда, Австрия
Паэнда, Австрия /  © REUTERS
Паэнда, Австрия
Паэнда, Австрия /  © REUTERS
На сцене Евровидения выступила группа Shalva Band, участники которой - люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов)
На сцене Евровидения выступила группа Shalva Band, участники которой - люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов) /  © REUTERS
На сцене Евровидения выступила группа Shalva Band, участники которой - люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов)
На сцене Евровидения выступила группа Shalva Band, участники которой - люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов) /  © REUTERS
Грин-рум Евровидения 2019
Грин-рум Евровидения 2019 /  © Thomas Hanses/eurovision.tv
Пресс-конференция победителей второго полуфинала
Пресс-конференция победителей второго полуфинала /  © Thomas Hanses/eurovision.tv
© Andres Putting/eurovision.tv
© Andres Putting/eurovision.tv
© Andres Putting/eurovision.tv
© Andres Putting/eurovision.tv
© Andres Putting/eurovision.tv
© Thomas Hanses/eurovision.tv
© Thomas Hanses/eurovision.tv
© Andres Putting/eurovision.tv
© Thomas Hanses/eurovision.tv
© Thomas Hanses/eurovision.tv
© Thomas Hanses/eurovision.tv
© Thomas Hanses/eurovision.tv

В четверг вечером, 16 мая, в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Евровидения 2019.

За десять мест в финале боролись представители 18 стран-участниц второго этапа конкурса.

Как и в первом полуфинале, зрителей Евровидения 2019 порадовали сюрпризами, пишет НВ.

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После выступлений всех участников, когда ведущие конкурса Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб объявили старт голосования, на сцене Евровидения выступила музыкальная группа Shalva Band, участники которой - люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов).

После их выступления в грин-рум Бар Рафаэли представила израильского менталиста Лиора Сухарда, который вместе с несколькими помощниками исполнил удивительный трюк.

Кроме того, во втором полуфинале состоялось выступление Изхара Коэна. Этот исполнитель принес Израилю победу на Евровидении в 1978 году с песней А-Ба-Ни-Би, исполненной на иврите совместно с группой Alphabeta.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны результаты второго полуфинала Евровидения 2019.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#второй полуфинал Евровидения#Евровидение 2019