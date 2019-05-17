Как прошел второй полуфинал Евровидения 2019 (фоторепортаж)

Как и в первом полуфинале, зрителей Евровидения 2019 порадовали сюрпризами.

В четверг вечером, 16 мая, в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Евровидения 2019.

За десять мест в финале боролись представители 18 стран-участниц второго этапа конкурса.

Как и в первом полуфинале, зрителей Евровидения 2019 порадовали сюрпризами, пишет НВ.

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После выступлений всех участников, когда ведущие конкурса Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб объявили старт голосования, на сцене Евровидения выступила музыкальная группа Shalva Band, участники которой - люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов).

После их выступления в грин-рум Бар Рафаэли представила израильского менталиста Лиора Сухарда, который вместе с несколькими помощниками исполнил удивительный трюк.

Кроме того, во втором полуфинале состоялось выступление Изхара Коэна. Этот исполнитель принес Израилю победу на Евровидении в 1978 году с песней А-Ба-Ни-Би, исполненной на иврите совместно с группой Alphabeta.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны результаты второго полуфинала Евровидения 2019.