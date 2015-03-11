В сети появился трейлер украинского сериала о событиях на Донбассе

Сериал снимают телеканал "2+2" и компания "Президент-фильм Украина"

"Гвардия" - это история о первых добровольцах, которые после кровавых событий на Майдане, откликнулись на призыв записаться в ряды Национальной гвардии Украины. Разные по возрасту, социальному статусу, семейному положению, они отправились в тренировочный лагерь. Здесь разношерстные, а иногда конфликтные ребята должны пройти школу настоящего бойца. Смогут ли кадровые военные и новобранцы, которые еще вчера стояли по разные стороны баррикад, стать единой командой, способной защитить свою страну", - говорится в анонсе нового сериала на сайте телеканала.

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В главных ролях - Алексей Горбунов, Ахтем Сейтаблаев, Дмитрий Ступка, Константин Шафоренко, Вано Янтабилидзе.

Отмечается, что премьера первых четырех серий сериала "Гвардия" запланирована к годовщине создания Нацгвардии - весной 2015 года.