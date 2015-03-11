На Харьковщине подрыв железнодорожных путей под пассажирским поездом квалифицировали как диверсию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, в настоящее время уже начато уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты. Следствие продолжается.

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Как отметили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), взрыв произошел 10 марта в 21:44 на перегоне Чугуев - Эсхар перед локомотивом пассажирского поезда №532, который курсировал в составе 18 вагонов, в результате чего повредилось лобовое стекло кабины машиниста.

«При осмотре под 13-м вагоном обнаружены две воронки от взрыва и трещина рельсы, повреждено 10 м пути. К счастью, вагоны не сошли с рельсов - жертв и пострадавших нет», - подчеркнули в пресс-службе.

Вследствие подрыва железнодорожного полотна более чем на три часа был задержан поезд Лисичанск - Киев, а также почти на два часа поезда Харьков - Баку, Лосево - Граково, Граково – Лосево.

Также сообщается, что железнодорожники восстановили движение 11 марта в 3:36 с ограничением скорости движения по данному участку 15 км/ч.

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Услышав хлопок, машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение. При осмотре поезда под 13-м вагоном было обнаружено повреждение полотна железной дороги. Подвижной состав поезда получил незначительные повреждения. Пострадавших нет. Задержки движения поездов не было.

9 марта боевики взорвали железнодорожный мост на 51 км перегона Сентяновка - Шипилово в Луганской области, по которому осуществлялось грузовое движение. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение и остановил состав в 50 метрах от разрушенного моста.

Начиная со второй половины мая 2014 года, на Донбассе боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей, вследствие чего «Укрзализныця» отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.