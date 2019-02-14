Намерение Гречковского переизбраться в Высший совет правосудия назвали "сомнительной" правовой хитростью

Андрей Бойко, комментируя «правовую брешь» Гречковского заявил, что один и тот же человек не может быть членом ВРП два раза подряд.

Член Высшего совета правосудия Андрей Бойко в интервью журналистам издания LB.ua прокомментировал намерение члена ВРП Павла Гречковского перебраться в этот влиятельный орган на съезде адвокатов, который состоится 15-16 февраля этого года на закрытой горно-лыжной базе на Львовщине».

«Я считаю, что правовых оснований еще раз быть избранным на должность члена ОРУ нет. Это моя личная позиция. В составе ВРП мы не обсуждали этот вопрос. И не должны этого делать. Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» на момент нашего назначения предусматривал, что члены Высшего совета юстиции (ВСЮ) избираются только на один четырехлетний срок», - заверил Андрей Бойко.

Вместе с тем журналисты издания напомнили Бойко о том что Гречковский пытается воспользоваться правовой лазейкой, которая возникла в результате переименования Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия. Мол, в Высший совет правосудия Гречковский еще ни разу не избирался. Однако, как отметил Андрей Бойко, этот сомнительный «аргумент» прямо противоречит украинскому законодательству.

«В переходных положениях Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указано, что ВРП является правопреемником ВСЮ, а члены ВСЮ приобретают статус членов ВРП и осуществляют свои полномочия до 30 апреля 2019 года. Таким образом, мы получили статус членов ВРП. В Законе «О высшем совете правосудия» также определено, что одно и то же лицо не может быть членом ВРП два раза подряд. Другими словами, члены ВРП, и в том числе и те, кто приобрел такой статус согласно переходным положениям Закона «О Высшем совете правосудия» не могут претендовать дважды подряд на эту должность», - пояснил свою правовую позицию Андрей Бойко.