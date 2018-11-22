В Ватикане презентовали книгу о Блаженнейшем Иосифе Слипом

Отец Иван Дацько, бывший личный секретарь Патриарха УГКЦ Слипого, презентовал итальянское издание книги в Папской резиденции в Ватикане в среду, 21-го ноября.

Презентация итальянского перевода книги «Иосиф Слипой. Воспоминания» отца-доктора Ивана Дацько состоялась в католическом образовательном центре «Послание Иконы» («Centro Il Messaggio dell'Icona») 21 ноября 2018 года. Авторами перевода с украинского выступили Альберто Ди Чио (Alberto Di Chio) и Лучиана Мирре (Luciana Mirri). Украинскую делегацию приветствовали Государственный Секретарь Святой Столицы Пьеро Паролин и Святейший Отец Папа Франциск.

Книга освещает наименее известные страницы жизни Патриарха УГКЦ Иосифа Слипого: период его жизни между 1945-1963 гг., когда владыка был заключен в лагерях Сибири и Мордовии. «Такова была его судьба, и хотя он знал, что от него Всевышний Господь хотел именно такого тяжелого показания, он тосковал по нормальным условиям труда, в которых мог бы трудиться как пастырь и ученый», – вспоминает многолетний секретарь Патриарха отец-доктор Иван Дацько, автор книги, который пытался заполнить именно этот пробел в биографии Патриарха.

Однако труд знакомит читателя не только с личностью и судьбой Патриарха УГКЦ Иосифа Слипого, но и рассказывает об истории Украинской Греко-Католической Церкви. Издатели надеются, что книга поможет читателям понять, почему Иосиф Слипой – Исповедник веры в Христа и истинный защитник существования своей Церкви в тяжелые для нее времена.

Делегация из украинцев и итальянцев вручила Папе Франциску и его Государственному Секретарю украинский оригинал и итальянское издание «Воспоминаний». Организатором мероприятия выступил Украинский католический университет.