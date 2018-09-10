Сбой в системе: почему в украинских школах умирают дети

Каждый урок физкультуры в украинской школе может стать для ребенка последним. И это не начало очередного жуткого рассказа Стивена Кинга, а реалии нашей жизни. Свидетельство тому – недавняя нелепая смерть первоклассницы на уроке физкультуры на Волыни.

Предварительно врачи установили, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Собственно, это не удивительно – ведь именно сердечно-сосудистые заболевания - первопричина около 80% всех смертей в Украине. В том числе и среди школьников. Конечно, не без «исключений»: несколько лет тому в одной из киевских школ на уроке физкультуры, во время бега, тоже умер школьник, а после врачи выяснили – у ребенка было воспаление легких, и он во время бега просто задохнулся.

Существует некая система, которая должна предотвращать, не допускать трагических случаев в школе

Как бы там ни было, каждый раз после подобных случаев все хором задают один и тот же вопрос - кто виноват и можно ли было трагедию предотвратить?

Говорят, что в той же авторитарной России с ответом на первый вопрос все просто – там практически во всех случаях виноваты родители. Именно они отвечают за здоровье своего чада.

У нас же все гораздо сложнее, хотя и существует некая система, которая должна предотвращать, не допускать трагических случаев в школе, особенно на уроках физкультуры.

Итак, начнем с первого звена системы - родителей. Мне кажется, что зачастую все родители плотно опекают своих детей. Порой даже излишне. Лично мне стоило только чихнуть и кашлянуть, как мне сразу говорили не идти на физкультуру. И писали записки, что ребенок заболел.

Уверена – многие мои сверстники могут подтвердить, что так поступает большинство родителей. Впрочем, допускаю, что могут быть и исключения, когда родители не дают спуску даже больному ребенку.

Теперь – второе звено системы - врачи. Здесь все гораздо сложнее. Дело в том, что перед каждым учебным годом школьник должен пройти медобследование и взять справку, что «здоров», или «частично здоров». Но эта процедура, к сожалению, в нашей стране, скорее, формальность. Родители выстраивают огромные очереди сначала к своему участковому терапевту, потом к специализированным врачам – кардиологу, эндокринологу, ортопеду и т.д – чтобы тот в течение минуты посмотрел на ребенка, спросил «есть ли жалобы» и поставил штамп «здоров».

Кстати, у меня в таких случаях всегда возникал вопрос о прозорливости наших медиков: как кардиолог может поставить диагноз без кардиограммы?

А теперь, представьте, попались дотошные родители. Они требуют проведение кардиограммы. Вы не представляете, сколько кругов ада нужно будет преодолеть, чтобы добиться этого. Ведь кабинетов, где можно пройти исследование, не так много. К примеру, нам с мамой врачи всегда говорили – «на УЗИ и кардиограмму у нас очередь на два-три месяца вперед!» И это в Киеве, на столичном жилмассиве Оболонь. Думаю, что в регионах ситуация еще хуже.

Сердечно-сосудистые заболевания - первопричина около 80% всех смертей в Украине. В том числе и среди школьников

Я уже не говорю о том, что в том же Оболонском районе Киева те же детских кардиологов – с гулькин нос. И они могут уходить в отпуск или болеть, поэтому подпись в справке вместо кардиолога запросто может поставить… терапевт.

Или еще один пример. Будучи в 11 классе, в начале учебного года, решила проявить самостоятельность и обратилась к ортопеду, чтобы проконсультироваться – в каком состоянии тазобедренные суставы? (Ведь еще в детстве мне врачи поставили диагноз – дисплазия тазобедренных суставов). Но врач, взяв мою карточку, тут же автоматически написала – «здорова». Она даже не удосужилась почитать предыдущие записи.

На пожелание пройти рентген и вовсе прошипела: «Детка, я лучше знаю, что тебе проходить, а что нет. Зачем тебе лишний раз облучаться? Это очень опасно для здоровья».

Неудивительно, что такое общение и отношение надолго отбило у меня охоту ходить по врачам.

Но, допустим, вы прошли «медосмотр». И после дотошной проверки, в справке вам написали «для занятий физической культурой рекомендована подготовительная группа». Вы думаете, проблемы закончились? Нет. Потому что есть у тебя справка или нет, а нормативы никто не отменял. В свое время мне учительница физкультуры ставила плохие оценки за прыжки в длину, хотя я была в подготовительной группе и элементарно не обязана была их сдавать. То же самое – бег на 60 метров и прыжки со скакалкой. При дисплазии тазобедренных суставов это противопоказано. Но чего не сделаешь ради хорошего среднего балла в аттестате!

А теперь, представьте, что по такому же принципу занятия проходят и у того, у кого слабое сердце. Врачи поставили диагноз, дали рекомендации, а учителю - по барабану. Возникают конфликты. Родители жалуются директору, директор делает замечание учителю, а тот сгоняет злость на учениках…

К сожалению, мой опыт не единичный. Даже простенький опрос среди друзей показал – нюансы на уроках физкультуры были у всех.

Но можно ли с этим как-то бороться? Как исправить ситуацию? Я не знаю. Школа – это, прежде всего, люди. Если какие-то учителя старой закалки, то вряд ли новые приказы, письма и законы поменяют их мировоззрение и отношение к определенным вещам. Поэтому, если ты парень, значит, 50 отжиманий в упоре лежа, если ты девушка - 100 прыжков на скакалке. И никто учитывать особенности каждой личности не намерен.

Тоже самое относится и к медикам. Пока я не уверена, сможет ли хоть какая-то медицинская реформа заинтересовать абсолютно всех людей в белых халатах профессионально выполнять свои обязанности.

Разве что, только усиление ответственности. Врачей – за подпись без реального медосмотра. Учителей физкультуры – за излишнюю требовательность, когда для этого нет предпосылок. Но для этого нужно устанавливать вину каждого в каждом отдельном случае. И, кстати, давайте посмотрим, кто понесет ответственность за смерть первоклассницы на Волыни.

Виктория Бабич, студентка Национального университета «Киево-Могилянская академия»