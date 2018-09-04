Минобразования хочет продлить срок обсуждения нового правописания

Ранее сообщалось, что обсуждение проекта продлится до 15 сентября.

Министерство образования и науки выступает за продолжение общественного обсуждения проекта новой редакции украинского правописания.

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Об этом в интервью радио Свобода заявила руководитель министерства Лилия Гриневич. По ее словам, людям не хватает достоверной информации по этому вопросу.

«Наши наблюдения и бурная дискуссия вокруг правописания свидетельствуют о том, что надо продолжить это общественное обсуждение и надо большая информационная кампания, потому что люди боятся, что им запретят говорить как-то так, а заставят говорить как-то иначе. Потому что многие из них даже не читали это правописание и это предложение подробно, но кто-то где-то слышал», – сказала Лилия Гриневич.

Она считает, что новая редакция правописания нуждается в дополнительной научной дискуссии, а продление срока обсуждения позволит привлечь ученых, которые не являются участниками рабочей группы.

«Когда мы будем иметь более-менее общественно согласованный вариант, он должен быть сначала утвержден Кабмином, рассматриваемый всеми центральными органами власти и после этого будет принято решение», – рассказала министр.

Целесообразность изменений в правописании Лилия Гриневич объяснила, тем что много нынешних норм возникли в результате русификации украинского языка.

Ранее сообщалось, что обсуждение проекта продлится до 15 сентября.

С полным текстом проекта нового украинского правописания можно ознакомиться на сайте Минобразования. Последняя редакция украинского правописания датируется 2012 годом.