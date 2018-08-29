В этом году ученики первых, пятых и десятых классов пойдут в школу без учебников

Это вызвано тем, что печать учебников задерживается.

В этом году ученики первых, пятых и десятых классов первого сентября останутся без учебников по некоторым предметам.

Это вызвано тем, что печать этих учебников задерживается. Об этом во время заседания правительства сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она отметила, что такая задержка вызвана тем, что нынешний прогнозируемый тираж печати учебников в Украине составляет 18,5 миллионов экземпляров, что в два с половиной раза больше, чем в предыдущие годы.

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Гриневич рассказала, что сейчас печатается три линейки учебников в связи с реформой образования, а также двуязычные словари для школ с языком обучения национальных меньшинств, хрестоматии, пособия и методические материалы.

Министр отметила наличие у Минобразования четкого плана по доставке учебников. Так, в августе, должны были быть доставлены учебники для первоклассников, в июле - для 5-х классов, в сентябре - для 10-х классов.

«Но в реальности все сдвинулось на месяц-полтора. 80% учебников для 5-х классов уже доставлены в областные базы, и местные органы самоуправления развозят их в школы. Продолжается печать и начинается доставка учебников для 1-го класса. 10-й класс сейчас печатается, и они будут доставлены в каждую школу только в ноябре... но впервые электронные версии учебников полностью размещены на сайте министерства», - объяснила Гриневич.

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«Все учебники для тех классов, которые печатаются, будут размещены там до 1 сентября. Также есть часть тех учебников, которые уже есть в школах, но чтобы дети могли носить по возможности более легкие портфели», - сказала Гриневич.

Она также назвала три причины, по которым произошла задержка с доставкой учебников. Во-первых, по словам министра, это блокирование закупок издательствами из-за судебных исков.

«Путем этих исков издательства заставляют нас предоставлять грифы и допускать к печати откровенно некачественные учебники, например, с плагиатом, который мы обнаружили из польских и российских учебников. Суды дают им положительные решения. У меня сегодня уже есть практика, когда мы вынуждены выдавать дипломы кандидатов наук по решению суда... теперь еще нам учебники по решению суда придется выдавать. Хотя там есть откровенные ошибки!», - подчеркнула министр.

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Она подчеркнула, что «проблема в том, что суд блокирует не только ситуацию по экспертизе одного учебника, но и запрещает выдавать другие всей линейки».

«В настоящее время по решению суда заблокированы учебники по биологии и химии для 10-го класса, а также учебники «Основы информатики» для 5-го класса. А это значит, что мы не можем напечатать ни один другой учебник по этим предметам. Это новое явление, с которым мы никогда не сталкивались», - сетует Гриневич.

Второй причиной, которая сложилась вокруг ситуации с доставкой учебников, по ее словам, являются ограниченные полиграфические возможности украинских предприятий.

«Это означает, что в следующем году нам нужно выходить на международные полиграфические рынки и заказывать не только в Украине, но и за рубежом», - заметила глава Минобразования.

Третья причина, сообщила она, это несовершенная процедура экспертизы учебников. Гриневич отметила, что Институт модернизации содержания образования (ИМСО), ответственный за экспертизу учебников и их закупку, будет реорганизован в связи с нарушением сроков печати учебников. Предусматривается изменение структуры и полномочий Института и обновление штата.

«Аудит я уже назначила на 4 сентября-5 октября. По его результатам произойдет реорганизация, которая предусматривает увольнение всех сотрудников и проведения повторных конкурсов на должности», – пояснила Министр.