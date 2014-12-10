​Биометрический паспорт для украинцев будет стоить 518 грн

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Государственной миграционной службы Сергей Радутный. "Это будет такая же книжечка, так же 32 страницы. Будет стоить 518 гривен. С чипом", – сказал он.

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Ожидается, что срок изготовления составит 20 дней. В случае необходимости, паспорт можно будет изготовить в срочном порядке – за 10 дней, и стоить это будет 775 грн.

С января будут работать только 30 пунктов оформления новых паспортов, но через месяц их будут выдавать во всех отделениях службы в Украине.

Чтобы получить документ, нужно будет предъявить внутренний паспорт гражданина Украины, сфотографироваться, оставить отпечатки указательных пальцев и поставить подпись на электронном планшете. Эти данные занесут на встроенный электронный чип.

Кроме того, от внесения отпечатков пальцев и электронного чипа можно будет отказаться и оформить обычный паспорт. Он будет стоить дешевле – 461 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее оговаривалась, что стоимость заграничного биометрического паспорта будет составлять около 15 евро.