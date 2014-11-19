Биометрический паспорт будет стоить около 15 евро

Биометрический паспорт, который можно будет получить с 1 января, будет стоить около 15 евро. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГТСУ Сергей Гунько.

Изготовлять биометрический паспорт будут в течение 20 дней, передает Hromadske.TV.

«С 1 января в каждой области будут готовы подразделения, которые начнут работу и в ближайшее время мы существенно расширим их количество. Человек приходит, пишет заявление, фотографируется, прикладывает пальцы рук к определенному сканера и все. 20 рабочих дней, по стандартной процедуре, идет на изготовление биометрического паспорта. По предварительной информации производителя, цена будет около 15 евро в гривневом эквиваленте. Еще есть ускоренная процедура - за 7 рабочих дней с двойной оплатой госпошлины», - отметил Гунько.

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Получение биометрического паспорта не является обязательным. Если гражданин не хочет его получать - он может и в дальнейшем пользоваться паспортом старого образца до окончания его срока действия.