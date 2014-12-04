В Киеве презентовали украинские биометрические паспорта (фоторепортаж)
На государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", в Киеве, состоялась презентация биометрических паспортов.
Журналистам продемонстрировали водяные знаки и электронные чипы, которые используются для создания документов.
Представители предприятия отметили, что полностью готовы к запуску печати биометрических паспортов с 1 января 2015 года.
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На комбинате рассказали, что производство биометрического паспорта состоит из непосредственно изготовления самого паспорта и персонализации бланка под конкретного человека (фото, текст, чип).
"При оформлении паспорта используется историческая тематика. На страницах документа отражены все этапы жизни Украины, начиная с трипольской культуры", - сообщили в пресс-службе.
На предприятии уверяют, что защита паспорта выполнена на высочайшем уровне. "К этому вопросу здесь подошли тщательно, начиная с выбора бумаги. Она была специально разработана Фабрикой банкнотной бумаги НБУ. Бумага для биометрических паспортов - с желто-голубыми волокнами с фиксированным многотоновым водяным знаком", - сообщили на комбинате.
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При этом, украинский биометрический паспорт будет значительно дешевле зарубежных аналогов и будет стоить около 15 евро.
По словам работников комбината "Украина", предприятие может производить около 400 тысяч бланков на месяц, а центр персонализации - около 200 тысяч паспортов в месяц.