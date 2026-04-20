12 приборов, которые нельзя подключать к удлинителю, чтобы не сжечь квартиру

Удлинители удобны, но не рассчитаны на мощные приборы. Неправильное использование может привести к перегреву и пожару. Разбираемся, что нельзя подключать и как обезопасить дом.

Удлинители помогают подключать технику, когда не хватает розеток, но они не увеличивают мощность сети, а лишь распределяют её. Превышение допустимой нагрузки может вызвать перегрев и пожар.

Как пишет Southern Living, обычно удлинитель на 15 ампер выдерживает до 1800 Вт. Более мощные приборы нужно подключать напрямую в розетку.

Нельзя подключать к удлинителю:

холодильники,

микроволновки,

кофеварки,

тостеры,

мультиварки,

блендеры,

обогреватели,

кондиционеры,

стиральные машины,

фены,

утюжки,

электроинструменты.

В то же время, к удлинителю можно подключать: технику с низким потреблением – компьютеры, телевизоры, лампы, зарядки.

Также издание напомнило важные правила безопасности, чтобы в квартире не произошло пожара:

не используйте удлинители во влажных помещениях;

не соединяйте несколько удлинителей между собой;

выбирайте сетевые фильтры с защитой от скачков напряжения.

Кроме все этого, регулярно проверяйте устройство: если оно нагревается – это признак перегрузки, его нужно сразу отключить.

