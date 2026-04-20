12 приборов, которые нельзя подключать к удлинителю, чтобы не сжечь квартиру

Удлинители помогают подключать технику, когда не хватает розеток, но они не увеличивают мощность сети, а лишь распределяют её. Превышение допустимой нагрузки может вызвать перегрев и пожар.

Как пишет Southern Living, обычно удлинитель на 15 ампер выдерживает до 1800 Вт. Более мощные приборы нужно подключать напрямую в розетку.

Нельзя подключать к удлинителю:

Видео дня
  • холодильники,
  • микроволновки,
  • кофеварки,
  • тостеры,
  • мультиварки,
  • блендеры,
  • обогреватели,
  • кондиционеры,
  • стиральные машины,
  • фены,
  • утюжки,
  • электроинструменты.

В то же время, к удлинителю можно подключать: технику с низким потреблением – компьютеры, телевизоры, лампы, зарядки.

Также издание напомнило важные правила безопасности, чтобы в квартире не произошло пожара:

  • не используйте удлинители во влажных помещениях;
  • не соединяйте несколько удлинителей между собой;
  • выбирайте сетевые фильтры с защитой от скачков напряжения.

Кроме все этого, регулярно проверяйте устройство: если оно нагревается – это признак перегрузки, его нужно сразу отключить.

