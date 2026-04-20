12 приборов, которые нельзя подключать к удлинителю, чтобы не сжечь квартиру

Удлинители помогают подключать технику, когда не хватает розеток, но они не увеличивают мощность сети, а лишь распределяют её. Превышение допустимой нагрузки может вызвать перегрев и пожар.
Как пишет Southern Living, обычно удлинитель на 15 ампер выдерживает до 1800 Вт. Более мощные приборы нужно подключать напрямую в розетку.
Нельзя подключать к удлинителю:
- холодильники,
- микроволновки,
- кофеварки,
- тостеры,
- мультиварки,
- блендеры,
- обогреватели,
- кондиционеры,
- стиральные машины,
- фены,
- утюжки,
- электроинструменты.
В то же время, к удлинителю можно подключать: технику с низким потреблением – компьютеры, телевизоры, лампы, зарядки.
Также издание напомнило важные правила безопасности, чтобы в квартире не произошло пожара:
- не используйте удлинители во влажных помещениях;
- не соединяйте несколько удлинителей между собой;
- выбирайте сетевые фильтры с защитой от скачков напряжения.
Кроме все этого, регулярно проверяйте устройство: если оно нагревается – это признак перегрузки, его нужно сразу отключить.
